Рационально распределить средства. Как создать финансовую подушку безопасности?
«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о том, как уберечь себя от трат.
Анастасия Шляпо, эксперт в сфере финансов:
Мой единственный совет, который я всегда везде говорю: прежде чем совершать какую-то покупку, рационально распределить свои средства до момента, когда ты туда идешь. Лучше всего это делать в момент, когда вы получаете зарплату первую, вторую, третью на протяжении месяца, двух, полугода и года. Просто научиться это делать.
Ольга Шерснева:
Как грамотно распределять, чтобы на все хватило до следующей зарплаты?
Анастасия Шляпо:
Есть такой потрясающий способ – конверты, его никто практически не делает. Это делать лень, никто не хочет это делать, но тем не менее это шикарно работает. У вас есть определенная сумма денег, которую нужно распределить по конвертам: на бытовые нужды, развлечения, развитие, эмоциональные покупки и обязательно как минимум 10 % на финансовую подушку безопасности. То есть это тоже проблема – у людей нет этих денег в основном либо они появляются, их быстро тратят. Когда у вас в процентном соотношении четко разложено по конвертам, эти конверты могут быть виртуальные, это необязательно бумажные конвертики, вы точно знаете, что в этом месяце у вас планируется развлечение в виде, допустим, покупок. Вы берете конкретный конверт и только с ним идете тратить то, что вам необходимо.
«Плюс 20 миллилитров бесплатно». Какие приемы используют маркетологи, чтобы продать товар – подробнее здесь.