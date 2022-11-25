Рационально распределить средства. Как создать финансовую подушку безопасности?

«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о том, как уберечь себя от трат.

Анастасия Шляпо, эксперт в сфере финансов:

Мой единственный совет, который я всегда везде говорю: прежде чем совершать какую-то покупку, рационально распределить свои средства до момента, когда ты туда идешь. Лучше всего это делать в момент, когда вы получаете зарплату первую, вторую, третью на протяжении месяца, двух, полугода и года. Просто научиться это делать. Ольга Шерснева:

Как грамотно распределять, чтобы на все хватило до следующей зарплаты?