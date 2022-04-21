Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС?

Юлия Артюх, СТВ: Вы такой яркий представитель человека-патриота. Вы отдыхаете в Беларуси, проводите свой отпуск. Кстати, сколько он у вас длится?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Я беру частями, поскольку у меня за время подготовки и за время выполнения космического полета накопилось больше, чем 200 суток. Естественно, такой период времени я не могу отдыхать, поэтому беру частями. Буквально после полета – это мой уже третий отпуск. И опять же он проходит в Беларуси.

Юлия Артюх:

Общение с коллегами из других стран происходит на каком языке?