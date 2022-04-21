Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы такой яркий представитель человека-патриота. Вы отдыхаете в Беларуси, проводите свой отпуск. Кстати, сколько он у вас длится?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Я беру частями, поскольку у меня за время подготовки и за время выполнения космического полета накопилось больше, чем 200 суток. Естественно, такой период времени я не могу отдыхать, поэтому беру частями. Буквально после полета – это мой уже третий отпуск. И опять же он проходит в Беларуси.
Юлия Артюх:
Общение с коллегами из других стран происходит на каком языке?
Олег Новицкий:
Непосредственно на станции официальный язык – английский. И мы работаем там по гринвичскому времени. При полете к станции на корабле «Союз», то есть к станции и потом обратно на Землю, официальный язык – русский, и время привязано только к Москве. Но на самом деле мы говорим на смеси языков, поскольку мы должны однозначно понимать, какую команду ты даешь своему коллеге и как он ее воспринимает. Поэтому смесь языков более выгодна в этом плане и на корабле, и на станции.
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