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Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС?

21 апреля 2022 13:55
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС? -1

Юлия Артюх, СТВ:
Вы такой яркий представитель человека-патриота. Вы отдыхаете в Беларуси, проводите свой отпуск. Кстати, сколько он у вас длится?

Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС? -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Я беру частями, поскольку у меня за время подготовки и за время выполнения космического полета накопилось больше, чем 200 суток. Естественно, такой период времени я не могу отдыхать, поэтому беру частями. Буквально после полета – это мой уже третий отпуск. И опять же он проходит в Беларуси.

Юлия Артюх:
Общение с коллегами из других стран происходит на каком языке?

Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС? -7

Олег Новицкий:
Непосредственно на станции официальный язык – английский. И мы работаем там по гринвичскому времени. При полете к станции на корабле «Союз», то есть к станции и потом обратно на Землю, официальный язык – русский, и время привязано только к Москве. Но на самом деле мы говорим на смеси языков, поскольку мы должны однозначно понимать, какую команду ты даешь своему коллеге и как он ее воспринимает. Поэтому смесь языков более выгодна в этом плане и на корабле, и на станции.

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# Белорусские космонавты # общество # Олег Новицкий # Юлия Артюх # Фотофакт

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