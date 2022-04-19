«Тем людям, у которых нет доступа к космосу». Олег Новицкий рассказал, зачем ведёт социальные сети

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель: Мы их ведем сами, но у нас есть, скажем так, ребята, которые, скажем так, помогают, поскольку, когда космонавт работает на орбите, у нас время для ведения сетей не выделяется специально. Это мы уже выкраиваем свое личное время. И в этом плане хорошо помогает целая команда, работающая в Роскосмосе.

Юлия Артюх:

Для чего вы это делаете? Зачем нужны социальные сети космонавту?

Олег Новицкий:

Они нужны больше даже не космонавту, а тем людям, у которых нет доступа к космосу или Международной космической станции. Мы пытаемся в них рассказать, как устроена станция, как мы там работаем. Какие виды можно увидеть с орбиты, как нужно ценить природу, планету, ресурсы, находящиеся на нашей планете, чтобы как можно бережнее к ней относиться. И только мы можем оценить, допустим, какие-то глобальные загрязнения или какие-то глобальные катаклизмы. Люди должны это все знать.

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