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«Тем людям, у которых нет доступа к космосу». Олег Новицкий рассказал, зачем ведёт социальные сети

19 апреля 2022 14:08
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

«Тем людям, у которых нет доступа к космосу». Олег Новицкий рассказал, зачем ведёт социальные сети -1

Юлия Артюх, СТВ:
У вас есть социальные сети. Вы их ведете сами?

«Тем людям, у которых нет доступа к космосу». Олег Новицкий рассказал, зачем ведёт социальные сети -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Мы их ведем сами, но у нас есть, скажем так, ребята, которые, скажем так, помогают, поскольку, когда космонавт работает на орбите, у нас время для ведения сетей не выделяется специально. Это мы уже выкраиваем свое личное время. И в этом плане хорошо помогает целая команда, работающая в Роскосмосе.

«Тем людям, у которых нет доступа к космосу». Олег Новицкий рассказал, зачем ведёт социальные сети -7

Юлия Артюх:
Для чего вы это делаете? Зачем нужны социальные сети космонавту?

Олег Новицкий:
Они нужны больше даже не космонавту, а тем людям, у которых нет доступа к космосу или Международной космической станции. Мы пытаемся в них рассказать, как устроена станция, как мы там работаем. Какие виды можно увидеть с орбиты, как нужно ценить природу, планету, ресурсы, находящиеся на нашей планете, чтобы как можно бережнее к ней относиться. И только мы можем оценить, допустим, какие-то глобальные загрязнения или какие-то глобальные катаклизмы. Люди должны это все знать.

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# Белорусские космонавты # общество # Олег Новицкий # Юлия Артюх # Фотофакт

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