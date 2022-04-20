Новицкий на мотоцикле. Космонавт рассказал о своих увлечениях в космосе и на Земле

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Какое увлечение у вас на Земле? Хобби какое?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
На Земле я люблю играть в теннис. Люблю ходить на охоту. Люблю ездить на мотоцикле.
Юлия Артюх:
На мотоцикле?
Олег Новицкий:
Да.
Юлия Артюх:
То есть вам не хватает адреналина, и вы еще увлекаетесь таким интересным хобби?
Олег Новицкий:
Во-первых, это очень помогает, наверное, расслабиться после тренировок, хотя бы немножко проехаться вечером. Когда тебя обдувает ветер, всякие мысли нехорошие уходят на задний план, и как-то организм более хорошо расслабляется.
Юлия Артюх:
Прямо сейчас вы готовы прокатиться?
Олег Новицкий:
Я попытаюсь, хотя я уже два года не ездил в связи с подготовкой. Но, я думаю, осилю.
Юлия Артюх:
Отлично. Тогда предлагаю проверить ваше мастерство не только в небе, но и на земле. Пойдемте?
Олег Новицкий:
Давайте попробуем.
Юлия Артюх:
Какой был ваш первый мотоцикл?
Олег Новицкий:
Самый первый был «Восход» отцовский. А потом уже, когда в отряде космонавтов, захотелось восстановить навыки вождения – это была Honda Shadow.
Юлия Артюх:
А сейчас?
Олег Новицкий:
Сейчас Harley Fat Boy.
Юлия Артюх:
Отличная машина. Но мне кажется, мотоцикл гораздо проще освоить, нежели понимать что-то в космических бортовых…
Олег Новицкий:
Здесь тоже есть свои нюансы, конечно.
Юлия Артюх:
Вы ожидали вообще такой сюрприз, что прямо из студии придется выйти, сесть на мотоцикл и прокатиться?
Олег Новицкий:
Конечно нет. Приятный сюрприз.
Юлия Артюх:
Это похожий мотоцикл на тот, который у вас сейчас?
Олег Новицкий:
Немножко отличается, конечно. Но я думаю, справимся.
Юлия Артюх:
Я уверена, что справимся.
Юлия Артюх:
Да. У нас, к сожалению, один шлем, но зато прокатитесь вы и покажете нам свое мастерство.
Олег Новицкий:
С мастерством я бы поспорил. Но прокачусь.
Юлия Артюх:
Как впечатления?
Олег Новицкий:
Класс! Я два года не ездил, пока готовился. Супер!
Юлия Артюх:
Мы сумели вас удивить и подарить вам прекрасные эмоции?
Олег Новицкий:
Да. Эмоции зашкаливают.
Юлия Артюх:
Ощущения прекрасные. Такая машина. Наверное, скорее бы лето, чтобы покататься и вернуть все навыки утерянные.
Олег Новицкий:
Да, я очень жду начала сезона. Я получу максимум удовольствия от этого лета.
Юлия Артюх:
А от предыдущего вашего мотоцикла очень сильно отличается Harley? Вы говорили, у вас Honda была.
Олег Новицкий:
Да. Он более мощный, более тяжелый, естественно. Ну и, наверное, более солидный.
Юлия Артюх:
Вы получали права в перерывах между полетами?
Олег Новицкий:
Нет. У меня права были на мотоцикл давно уже, но мотоцикла не было. Мечта осуществилась. Есть права, есть мотоцикл. Остались только погода и сезон.
Юлия Артюх:
Здорово! Возвращаемся в студию, продолжим наш разговор.
Юлия Артюх:
Еще я знаю, что вы в космосе увлекаетесь фотографией.
Олег Новицкий:
Это маленькое хобби.
Юлия Артюх:
А легко ли делать фотографии оттуда, фотографии Земли, находить точки, города, которые вы хотите снимать?
Олег Новицкий:
Да. Получается, что если мы снимаем какие-то общие планы – планеты, закаты, восходы, это намного проще. А если надо снимать какой-то объект, все-таки скорость станции очень высокая – 28 тысяч км/час, и нужно, во-первых, поймать бег Земли, чтобы не было смаза на фотографии; во-вторых, даже более важно успеть найти этот объект, который хочешь снять, поскольку следующий виток уже над этой территорией не пройдет и нужно будет ждать несколько дней, чтобы попасть опять именно в это место.
Юлия Артюх:
Вы снимаете только Беларусь или все города?
Олег Новицкий:
Нет, мы снимаем очень много, причем не только Беларусь. Естественно, мне нравится снимать Беларусь. Но поскольку она занимает где-то минуту, максимум полторы, то все остальное время мы, если есть возможность, снимаем другие города, как России, так и любых государств, стран, материков.
Юлия Артюх:
То есть за минуту надо найти точку, которую вы хотите снять, то есть город, и все быстренько поснимать?
Олег Новицкий:
Да, даже меньше получается. Потому что, минута – это пролет, грубо говоря, Беларуси. А один город, соответственно, мы проскакиваем очень быстро.
Юлия Артюх:
А сколько раз пролетаете над Беларусью?
Олег Новицкий:
Вообще, станция выполняет 16 витков вокруг Земли. И орбита станции, ее проекция на Землю проходит по югу Беларуси, может быть, один или два витка всего.
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