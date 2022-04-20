Новицкий на мотоцикле. Космонавт рассказал о своих увлечениях в космосе и на Земле

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

Какое увлечение у вас на Земле? Хобби какое?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

На Земле я люблю играть в теннис. Люблю ходить на охоту. Люблю ездить на мотоцикле. Юлия Артюх:

На мотоцикле? Олег Новицкий:

Да. Юлия Артюх:

То есть вам не хватает адреналина, и вы еще увлекаетесь таким интересным хобби? Олег Новицкий:

Во-первых, это очень помогает, наверное, расслабиться после тренировок, хотя бы немножко проехаться вечером. Когда тебя обдувает ветер, всякие мысли нехорошие уходят на задний план, и как-то организм более хорошо расслабляется. Юлия Артюх:

Прямо сейчас вы готовы прокатиться? Олег Новицкий:

Я попытаюсь, хотя я уже два года не ездил в связи с подготовкой. Но, я думаю, осилю. Юлия Артюх:

Отлично. Тогда предлагаю проверить ваше мастерство не только в небе, но и на земле. Пойдемте? Олег Новицкий:

Давайте попробуем.

Юлия Артюх:

Какой был ваш первый мотоцикл? Олег Новицкий:

Самый первый был «Восход» отцовский. А потом уже, когда в отряде космонавтов, захотелось восстановить навыки вождения – это была Honda Shadow. Юлия Артюх:

А сейчас? Олег Новицкий:

Сейчас Harley Fat Boy.

Юлия Артюх:

Отличная машина. Но мне кажется, мотоцикл гораздо проще освоить, нежели понимать что-то в космических бортовых… Олег Новицкий:

Здесь тоже есть свои нюансы, конечно. Юлия Артюх:

Вы ожидали вообще такой сюрприз, что прямо из студии придется выйти, сесть на мотоцикл и прокатиться? Олег Новицкий:

Конечно нет. Приятный сюрприз. Юлия Артюх:

Это похожий мотоцикл на тот, который у вас сейчас? Олег Новицкий:

Немножко отличается, конечно. Но я думаю, справимся. Юлия Артюх:

Я уверена, что справимся.

Юлия Артюх:

Да. У нас, к сожалению, один шлем, но зато прокатитесь вы и покажете нам свое мастерство. Олег Новицкий:

С мастерством я бы поспорил. Но прокачусь.

Юлия Артюх:

Как впечатления? Олег Новицкий:

Класс! Я два года не ездил, пока готовился. Супер! Юлия Артюх:

Мы сумели вас удивить и подарить вам прекрасные эмоции? Олег Новицкий:

Да. Эмоции зашкаливают. Юлия Артюх:

Ощущения прекрасные. Такая машина. Наверное, скорее бы лето, чтобы покататься и вернуть все навыки утерянные. Олег Новицкий:

Да, я очень жду начала сезона. Я получу максимум удовольствия от этого лета.

Юлия Артюх:

А от предыдущего вашего мотоцикла очень сильно отличается Harley? Вы говорили, у вас Honda была. Олег Новицкий:

Да. Он более мощный, более тяжелый, естественно. Ну и, наверное, более солидный. Юлия Артюх:

Вы получали права в перерывах между полетами? Олег Новицкий:

Нет. У меня права были на мотоцикл давно уже, но мотоцикла не было. Мечта осуществилась. Есть права, есть мотоцикл. Остались только погода и сезон. Юлия Артюх:

Здорово! Возвращаемся в студию, продолжим наш разговор.

Юлия Артюх:

Еще я знаю, что вы в космосе увлекаетесь фотографией. Олег Новицкий:

Это маленькое хобби. Юлия Артюх:

А легко ли делать фотографии оттуда, фотографии Земли, находить точки, города, которые вы хотите снимать?

Олег Новицкий:

Да. Получается, что если мы снимаем какие-то общие планы – планеты, закаты, восходы, это намного проще. А если надо снимать какой-то объект, все-таки скорость станции очень высокая – 28 тысяч км/час, и нужно, во-первых, поймать бег Земли, чтобы не было смаза на фотографии; во-вторых, даже более важно успеть найти этот объект, который хочешь снять, поскольку следующий виток уже над этой территорией не пройдет и нужно будет ждать несколько дней, чтобы попасть опять именно в это место.

Юлия Артюх:

Вы снимаете только Беларусь или все города?

Олег Новицкий:

Нет, мы снимаем очень много, причем не только Беларусь. Естественно, мне нравится снимать Беларусь. Но поскольку она занимает где-то минуту, максимум полторы, то все остальное время мы, если есть возможность, снимаем другие города, как России, так и любых государств, стран, материков.