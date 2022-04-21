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Статус госслужащего могут приравнять к статусу военного. Что обсудили на заседании Совета Республики?

21 апреля 2022 13:12
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Новости Беларуси. Нормы служебной этики, исполнительская дисциплина и подготовка кадрового резерва. В Совете Республики обсудили перспективные направления развития института госслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статус госслужащего могут приравнять к статусу военного. Что обсудили на заседании Совета Республики?-1

Заседание прошло под руководством Натальи Качановой. В ходе встречи эксперты наметили векторы работы и обсудили возможность привлечения в госаппарат новых квалифицированных специалистов. В числе первоочередных задач: регулирование правовых вопросов – именно они в дальнейшем и станут основным рычагом для запуска новых принципов кадровой политики и технологии работы. Поднимался вопрос и об усилении дисциплины и ответственности госслужащих. Касательно этих пунктов их статус в ближайшее время могут приравнять к военнослужащим.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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