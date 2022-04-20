Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Что космонавт ест на Земле?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Что только он ни ест. Естественно, когда ты прилетаешь, то тебе хочется всего того, чего ты был лишен в процессе своей экспедиции. Допустим, шашлык, жареная картошка, яичница – именно те продукты питания, которые мы не можем попробовать на борту станции. Хотя рационы питания у нас очень качественные, очень хорошие, очень вкусные. И, как заметите по моему лицу, я там явно не голодал.
Юлия Артюх:
То есть, прилетая на Землю, вы в принципе никакой диеты не придерживаетесь?
Олег Новицкий:
В принципе нет.
Юлия Артюх:
Кстати, узнав ваш любимый напиток, сегодня у нас в стаканах березовый сок. Так что предлагаю вам попробовать.
Олег Новицкий:
Замечательно, спасибо. Да, действительно.
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