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Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого

20 апреля 2022 13:28
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого -1

Юлия Артюх, СТВ:
Что космонавт ест на Земле?

Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Что только он ни ест. Естественно, когда ты прилетаешь, то тебе хочется всего того, чего ты был лишен в процессе своей экспедиции. Допустим, шашлык, жареная картошка, яичница – именно те продукты питания, которые мы не можем попробовать на борту станции. Хотя рационы питания у нас очень качественные, очень хорошие, очень вкусные. И, как заметите по моему лицу, я там явно не голодал.

Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого -7

Юлия Артюх:
То есть, прилетая на Землю, вы в принципе никакой диеты не придерживаетесь?

Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого -10

Олег Новицкий:
В принципе нет.

Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого -13

Юлия Артюх:
Кстати, узнав ваш любимый напиток, сегодня у нас в стаканах березовый сок. Так что предлагаю вам попробовать.

Олег Новицкий:
Замечательно, спасибо. Да, действительно.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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