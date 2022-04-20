Что космонавт ест на Земле? Узнали о любимом напитке Олега Новицкого

Юлия Артюх, СТВ: Что космонавт ест на Земле?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель: Что только он ни ест. Естественно, когда ты прилетаешь, то тебе хочется всего того, чего ты был лишен в процессе своей экспедиции. Допустим, шашлык, жареная картошка, яичница – именно те продукты питания, которые мы не можем попробовать на борту станции. Хотя рационы питания у нас очень качественные, очень хорошие, очень вкусные. И, как заметите по моему лицу, я там явно не голодал.

Юлия Артюх: То есть, прилетая на Землю, вы в принципе никакой диеты не придерживаетесь?

Олег Новицкий: В принципе нет.

Юлия Артюх:

Кстати, узнав ваш любимый напиток, сегодня у нас в стаканах березовый сок. Так что предлагаю вам попробовать.

Олег Новицкий:

Замечательно, спасибо. Да, действительно.

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