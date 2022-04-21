«Рассматривались вопросы кадровой политики». О чём говорили Президент и министр юстиции?

Новости Беларуси. Взыскать задолженность перед бюджетом по исполнительным производствам необходимо до конца года. Такое поручение 21 апреля дал Александр Лукашенко во время встречи с министром юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Хоменко возглавляет ведомство полгода. Потому этот разговор – своеобразная оценка работы чиновника. Александр Лукашенко: «Это наказание, принятое судом. Ну так надо исполнять решения судов». Подробности здесь.

Во время встречи затронули и тему кадрового вопроса в Министерстве юстиции. Президент не раз отмечал, что в структуре нужны преданные и дисциплинированные специалисты, нацеленные на решение вопросов. В свою очередь, принципиальное требование Главы государства – оказание людям доступной правовой помощи. Что касается вопроса с исполнительным производством, то Александром Лукашенко поставлена задача улучшить взаимодействие между всеми гоструктурами, участвующими в процессе.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Сегодня рассматривались вопросы кадровой политики, о результатах работы в нормотворчестве и экспертизы законодательных актов. Давалась оценка органам принудительного исполнения. Конечно же, рассматривалась эффективность и проблемные вопросы в работе адвокатуры и нотариата. И во всех направлениях было отдано самое серьезное внимание заботе о людях.