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«Рассматривались вопросы кадровой политики». О чём говорили Президент и министр юстиции?

21 апреля 2022 13:10
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Новости Беларуси. Взыскать задолженность перед бюджетом по исполнительным производствам необходимо до конца года. Такое поручение 21 апреля дал Александр Лукашенко во время встречи с министром юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Хоменко возглавляет ведомство полгода. Потому этот разговор – своеобразная оценка работы чиновника.

Александр Лукашенко: «Это наказание, принятое судом. Ну так надо исполнять решения судов». Подробности здесь.

«Рассматривались вопросы кадровой политики». О чём говорили Президент и министр юстиции?-1

Во время встречи затронули и тему кадрового вопроса в Министерстве юстиции. Президент не раз отмечал, что в структуре нужны преданные и дисциплинированные специалисты, нацеленные на решение вопросов. В свою очередь, принципиальное требование Главы государства – оказание людям доступной правовой помощи. Что касается вопроса с исполнительным производством, то Александром Лукашенко поставлена задача улучшить взаимодействие между всеми гоструктурами, участвующими в процессе.

«Рассматривались вопросы кадровой политики». О чём говорили Президент и министр юстиции?-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Сегодня рассматривались вопросы кадровой политики, о результатах работы в нормотворчестве и экспертизы законодательных актов. Давалась оценка органам принудительного исполнения. Конечно же, рассматривалась эффективность и проблемные вопросы в работе адвокатуры и нотариата. И во всех направлениях было отдано самое серьезное внимание заботе о людях.

«Рассматривались вопросы кадровой политики». О чём говорили Президент и министр юстиции?-7

Внимание министра юстиции глава государства обратил также на вопрос совершенствования законодательства по вопросам работы политических партий и общественных объединений. К слову, последних в Беларуси порядка 3 000.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Сергей Хоменко # Фотофакт

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