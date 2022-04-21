«Я поднимаю уровень русского языка». Поговорили с китайцами, которые учатся в Беларуси

В Беларуси стремительными темпами развивается образовательная сфера: появляются новые университеты, школы и программы обучения. Белорусское образование высоко ценится в мире, поэтому многие иностранные студенты выбирают для обучения вузы нашей страны.

Виктория Коршук, заместитель декана факультета журналистики БГУ:

Сегодня на факультете журналистики обучается около 500 иностранных студентов, в основном это китайские студенты. Мы большое внимание уделяем их интеграции и адаптации в нашу общественную, культурную и научную жизнь. 5 ноября 2021 года был создан белорусско-китайский медиацентр. Это площадка, благодаря которой китайские студенты реализуют свои способности в практической журналистике. Белорусско-китайский медиацентр – это площадка по созданию студентами медийных продуктов для студенческих СМИ. Китайские студенты уже снимают видеосюжеты и готовят тексты о жизни в Беларуси для социальных сетей.

Сюе Вэйпин, студентка факультета журналистики БГУ:

Вы видите на логотипе белорусско-китайского медиацентра красную птицу, феникс, которая олицетворяет счастье и успех в китайской культуре. Перо – это символ образования, а синий цвет – БГУ. Желтый цвет дает человеку надежду, радость и успех. Зеленый цвет у нас ассоциируется с Беларусью.

Будни иностранных студентов наполнены не только учебой и развитием профессиональных навыков. Зачастую на факультете журналистики проходят мероприятия, где китайские студенты могут демонстрировать свои таланты и делиться опытом с другими. Виктория Коршук:

Был цикл мероприятий, который посвящен 30-летию установления белорусско-китайских отношений. Это были день китайской каллиграфии, где желающие могли поучиться у китайских студентов писать красиво. Ну и закончился цикл мероприятий концертом, посвященным китайскому Новому году. Было приятно, что китайские студенты пели и на русском, белорусском, английском, китайском. Даже переводили китайские песни на русский.

Син Кайчжэн, студент факультета журналистики БГУ:

Музыка занимает важную часть моей жизни. Я даже умею петь очень красивую песню на белорусском языке. Например, «Завируха». Обучаясь на факультете журналистики, иностранные студенты открывают для себя огромные возможности для изучения русского и белорусского языков.