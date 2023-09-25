Скажут им работать под «ПиС» – будут работать. Как выборы в Польше влияют на наших беглых?
Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Кстати, как вы думаете, польские выборы на наших этих товарищей бежавших как-то влияют?
Алена Сырова, СТВ:
За кого они болеют?
Кирилл Казаков:
Они болеют, они знают о том, что кто-то там поменяется и у них будет хуже жизнь или у них ничего не изменится?
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Я не очень слежу за ними, за беглыми штабами. По-моему, у них нарратив идет немножечко другой относительно паспорта «новой Беларуси» и относительно того, как они придут сюда и с кем они придут, с полками Калиновского 80-ю. И как они здесь будут строить новую Беларусь. Немножко проскальзывает эта предвыборная платформа, но, скажем так, они отрабатывают повестку, задачу какую им ставит истеблишмент политический, то они и отрабатывают. Скажут им работать под выборы, под «ПиС» – будут работать. Но в настоящий момент, по-моему, они работают на дестабилизацию ситуации у нас, немножко разыгрывать начинают и будут разыгрывать электоральную кампанию, которая у нас впереди, поэтому в этом контексте нужно ждать каких-то политических заявлений и, может быть, не очень красивых действий.
Кирилл Казаков:
У меня только вопрос в воздух: а как они будут стартовать из-за пятиметрового забора? Это ж тоже как-то неудобно.
Петр Петровский, политолог:
Здесь очень важный момент, помните, там один беглый, который якобы пожал руку министру иностранных дел, при этом не предъявил никаких доказательств. Знаете, что это такое? И у них новая задача – сказать, что они ни в чем не виноваты в 2020 году, прийти сюда и поучаствовать в выборах, потому что по-другому гранта не дадут. 2024-2025 год на носу, а это полный кризис легитимности. Кто-нибудь помнит в этом зале фамилию Шарецкий? Он тоже после 1996 года бегал по европарламентам и говорил, что он Президент Беларуси, где он сейчас? Вот Тихановская и все ее штабы они должны быть готовы к этому сценарию. Они все нервничают. Здесь другой момент – Польша их использует и выбросит в определенный момент. Здесь полякам они сегодня выгодны, а завтра не выгодны. Куда они побегут, это их проблемы на самом деле. Главное другое – обеспечение безопасности и того, чтобы была неотвратимость наказания в отношении их преступлений.
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