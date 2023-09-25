Скажут им работать под «ПиС» – будут работать. Как выборы в Польше влияют на наших беглых?

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Кстати, как вы думаете, польские выборы на наших этих товарищей бежавших как-то влияют? Алена Сырова, СТВ:

За кого они болеют? Кирилл Казаков:

Они болеют, они знают о том, что кто-то там поменяется и у них будет хуже жизнь или у них ничего не изменится?

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Я не очень слежу за ними, за беглыми штабами. По-моему, у них нарратив идет немножечко другой относительно паспорта «новой Беларуси» и относительно того, как они придут сюда и с кем они придут, с полками Калиновского 80-ю. И как они здесь будут строить новую Беларусь. Немножко проскальзывает эта предвыборная платформа, но, скажем так, они отрабатывают повестку, задачу какую им ставит истеблишмент политический, то они и отрабатывают. Скажут им работать под выборы, под «ПиС» – будут работать. Но в настоящий момент, по-моему, они работают на дестабилизацию ситуации у нас, немножко разыгрывать начинают и будут разыгрывать электоральную кампанию, которая у нас впереди, поэтому в этом контексте нужно ждать каких-то политических заявлений и, может быть, не очень красивых действий. Кирилл Казаков:

У меня только вопрос в воздух: а как они будут стартовать из-за пятиметрового забора? Это ж тоже как-то неудобно.