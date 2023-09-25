Уткин: в 2020-м были готовы продать страну, поэтому они ждали менеджера, но ничего не получилось

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы. Алена Сырова, СТВ:

Вернемся к вопросу закрытия границ. Ваше мнение – опять же, из разряда предположений. Допустим, закроют все пункты пропуска, защищены будут дальше некуда от мигрантов и еще каких-то угроз, от которых они прячутся. Что будет дальше? Ну, заборы возведут, разберут, заново построят. А что еще?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я вернусь к внешнему управлению. Это большая стратегия Соединенных Штатов Америки. Мы можем взять директиву № 2 1948 года Совета безопасности, и там все по полочкам разложено. В том числе и прибалтийские страны как должны действовать. Прошло 70 лет, и этот механизм, к сожалению, вошел в действие. Сегодня Соединенные Штаты Америки выходят абсолютно на другой уровень военных действий. Сегодня у них Россия, славяне – одна цивилизация, с которой нужно воевать. Ислам – вторая цивилизация. Дальше подходит Индия и Китай – все разложено по полочкам. Война не в регионах, война с цивилизациями. Поэтому создавая конфликт, именно создавая конфликт. Внутри – социальное напряжение, потом дальнейшие движения – развитие конфликта. Поверьте, что она одна из основных задач – Америке не нужна сильная Европа. Это еще с периода Владимира Ильича Ленина. Он обращал внимание европейцев, когда они с социализмом нашим боролись. То есть это та же самая стратегия. Сегодня нет, это единое управление, Европа – это такой придаток, где стоят их топ-менеджеры. Потому что сегодня ни одной конституционной нормы президент не выполняет: ни Польши, ни Латвии – никто не защищает интересы, никто не является гарантом конституции, как наш Президент. Абсолютно другие манеры поведения – то, что нужно хозяину. Что хозяин говорит из-за океана, то менеджер в этом регионе и выполняет.