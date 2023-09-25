Петровский: коллективный Запад не хочет допустить ликвидации однополярного миропорядка

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу « По существу ». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ: Норвегия, хотя ни в какой ЕС она не входит.

Петр Петровский, политолог: Когда говорят: ЕС не согласен. Ну, что, Германия была не согласна со взрывами «Северных потоков». Что она смогла сделать? Мы сегодня говорим о том, что есть коллективный Запад. Да, там есть разные точки зрения, но он солидарен в одном: не допустить ликвидации однополярного миропорядка. Поэтому не только у нас тут на границе заборы строят. Финляндия строит забор.

Петр Петровский:

Совершенно верно. Мы должны говорить о разделении мира на коллективный Запад и коллективный Восток. Что делают европейские бюрократы? Они гробят собственную экономику во имя вот этой евроатлантической солидарности. Ценностной солидарности. Давайте говорить прямо: расизм, колониализм, высокомерие. Сами они это назвали, еще американские политологи, Джона Голдберг – прекрасная книга, советую почитать – «Либеральный фашизм: история левых сил от Муссолини до Обамы». Уже, наверное, «до Байдена» надо писать.

Им противостоит коллективный Восток, который говорит: не однополярность, а многополярность, нет никакого расизма, нет высших и низших, есть национальные и союзные интересы, надо как-то договариваться. Реформировать Совбез, как наш министр иностранных дел говорил. И не за счет стран коллективного Запада, как американцы предлагают – Италию, Германию, Испанию включить, Японию. А за счет стран коллективного Востока: Индия, Пакистан, Иран, Бразилия, Аргентина, Южная Африка. Вот что мы предлагаем.

То есть у нас сегодня фундаментальнейший водораздел. И выйти из этого водораздела можно будет, когда будет трансформирован международный миропорядок. Сегодня у нас точка бифуркации. Старые органы, как ООН, не функциональны, новых органов…

Алена Сырова, СТВ:

… еще нет.

Петр Петровский:

То ли у нас будет блоковые, как ШОС, БРИКС, органы, то ли будут какие-то новые вообще органы планетарного масштаба.

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