Пограничники России и Беларуси обнаружили и изъяли около 330 килограммов героина в Минске

Наркотик был спрятан на одном из складов в Минске. Маскировкой служили коробки из-под сока. Установлено, что из Ирана наркотик доставили сначала в Россию, а после – в Беларусь. Отсюда партию опасного груза должны были переправить в Великобританию. Всех участников и организаторов преступной группы установили. Сотрудникам пограничной службы удалось «выманить» некоторых из них. Когда злоумышленники прибыли на территорию нашей страны, их задержали. Среди преступников – четверо граждан Турции и один белорус. Им может грозить до 20 лет лишения свободы за организацию международного канала наркотрафика.