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Пограничники России и Беларуси обнаружили и изъяли около 330 килограммов героина в Минске

25 сентября 2023 18:56
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Международный канал наркотрафика перекрыт благодаря сотрудничеству белорусских и российских пограничников. При проведении спецоперации сотрудники оперативных подразделений обнаружили и изъяли около 330 килограммов героина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники России и Беларуси обнаружили и изъяли около 330 килограммов героина в Минске-1

Наркотик был спрятан на одном из складов в Минске. Маскировкой служили коробки из-под сока. Установлено, что из Ирана наркотик доставили сначала в Россию, а после – в Беларусь. Отсюда партию опасного груза должны были переправить в Великобританию. Всех участников и организаторов преступной группы установили. Сотрудникам пограничной службы удалось «выманить» некоторых из них. Когда злоумышленники прибыли на территорию нашей страны, их задержали. Среди преступников – четверо граждан Турции и один белорус. Им может грозить до 20 лет лишения свободы за организацию международного канала наркотрафика.

# Наркотики # общество # Фотофакт

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