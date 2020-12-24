«Скажу только о главном». Что Александр Лукашенко пожелал детям на главной ёлке страны

Новости Беларуси. Вот уже много лет неизменно накануне рождественских и новогодних праздников мы окружаем особой заботой и вниманием юных белорусов с особенной судьбой, ведь это – наши дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, которые дарят свое тепло и доброту тем, кто в этом нуждается, стали образцом белорусской нации. Об этом сегодня говорит Президент. Александр Лукашенко – и это тоже добрая традиция – 24 декабря приехал на главную елку страны во Дворце Республики, где собрались ребята со всех уголков страны.

Александр Лукашенко: вот и наступил самый желанный, добрый и самый волнительный час Эту главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, что в этом зале только маленькая частичка тех маленьких, большеньких людей, воспитателей и учителей, которые живут в нашей стране. Маленькая частичка. Сегодня как раз время – давайте вместе с вами направим привет тем, кто не смог попасть в этот зал по чисто техническим причинам, и пожелаем им как минимум удачи в наступающем году. Давайте также поблагодарим всех тех, кто устроил нам этот праздник. Это не только я и не столько я, это прежде всего Дед Мороз наш, которого мы все ждали, со Снегурочкой вместе, и большая команда, которая через несколько мгновений подарит нам чудо. Давайте поблагодарим тех, кто в эти дни идет к детям, идет к старикам – это те, кто участвует в акции «Наши дети». Уважаемые взрослые, предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли. Позвольте мне от имени белорусского народа в очередной раз поблагодарить вас за ту доброту и теплоту, которые вы дарите в эти предновогодние и новогодние дни всем тем, кто нуждается в помощи, доброте и теплоте. Это действительно образец и показатель нашей нации: доброй, толерантной и очень перспективной.

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента Артисты и сказочные персонажи перенесли гостей праздника в волшебный мир. За окном тоже сплошные чудеса: между собой соревнуются месяцы разных пор года. О поведении климата и нынешнее представление.

– Что происходит? Куда подевался снег? Ни на санках, ни на лыжах не покататься.

– И лед весь растаял, коньки можно на чердак забросить.

На огромном экране – разные страны и главные новогодние волшебники из Финляндии, Австралии, Китая. Организаторы постарались сделать все, чтобы детей гаджетов погрузить в сказку.

Но ребятня телефоны из рук не выпускала: как же с Президентом селфи-то не сделать? Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко И речь главы государства тоже решили записать. А что, дельные-то советы дает.

Александр Лукашенко:

Скажу только о главном: вы, пожалуйста, не только в уходящем, последние дни этого года, и не только в будущем году, всегда в своей жизни любите своих родных, любите своих близких, любите друзей. Любите учителей и воспитателей – тех, которые каждый день и, может быть, каждую ночь для некоторых, советуют, желают. Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните: волшебный мир – это прежде всего любовь и доброта. Дарите всем свои любовь и доброту.

Марафон добрых дел для наших детей – идея главы государства. А кульминация этой акции – главная елка страны. Представления идут с 10 декабря и длятся целый месяц. Не важно, кто принесет радость Дед Мороз, большой чиновник или добрый бизнесмен – главное, чтобы без подарков никто не остался.