«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента

Новости Беларуси. Праздник, который останется в памяти на всю жизнь. Новогодний марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря на главную елку страны во Дворец Республики пригласили больше 2 тысяч мальчишек и девчонок из всех уголков страны.

Это добрая традиция современной Беларуси – накануне новогодних и рождественских праздников дарить детям веру в добро и чудеса.

И еще одна традиция – участие в благотворительном детском празднике Александра Лукашенко. Несмотря на плотный график, глава государства каждый год старается не упустить возможность и пообщаться с детворой. «Здесь – будущее нашей нации». Александр Лукашенко принял участие в новогоднем празднике для детей во Дворце Республики

В новогоднем хороводе закружились победители олимпиад и творческих конкурсов, спортивных соревнований и юные активисты. Пригласили и ребят, которые остались без попечения родителей, воспитанников кадетских училищ, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Нынешний праздник получился искренним и душевным.

Все круто! Я здесь в первый раз. Здесь очень-очень красиво! Все блестит прямо!

Впечатления просто потрясающие! В первый раз здесь. Масштабы, разные украшения – просто прекрасно!