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«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента

24 декабря 2020 13:35
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Новости Беларуси. Праздник, который останется в памяти на всю жизнь. Новогодний марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 декабря на главную елку страны во Дворец Республики пригласили больше 2 тысяч мальчишек и девчонок из всех уголков страны.

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента-1

Это добрая традиция современной Беларуси – накануне новогодних и рождественских праздников дарить детям веру в добро и чудеса.

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента-4

И еще одна традиция – участие в благотворительном детском празднике Александра Лукашенко. Несмотря на плотный график, глава государства каждый год старается не упустить возможность и пообщаться с детворой.  

«Здесь – будущее нашей нации». Александр Лукашенко принял участие в новогоднем празднике для детей во Дворце Республики

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента-7

В новогоднем хороводе закружились победители олимпиад и творческих конкурсов, спортивных соревнований и юные активисты. Пригласили и ребят, которые остались без попечения родителей, воспитанников кадетских училищ, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Нынешний праздник получился искренним и душевным.  

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента-10

Все круто! Я здесь в первый раз. Здесь очень-очень красиво! Все блестит прямо!

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента-13

Впечатления просто потрясающие! В первый раз здесь. Масштабы, разные украшения – просто прекрасно!

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента-16

Я хочу у Деда Мороза трубку музыкальную. Мне четыре годика. Мне понравился Чебурашка.

После спектакля участники праздника вручили Президенту подарки и сфотографировались с главой государства (подробнее об этом здесь).  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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