«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы

Новости Беларуси. Вот уже много лет неизменно накануне рождественских и новогодних праздников мы окружаем особой заботой и вниманием юных белорусов с особенной судьбой, ведь это – наши дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента

Люди, которые дарят свое тепло и доброту тем, кто в этом нуждается, стали образцом белорусской нации. Об этом сегодня говорит Президент. Александр Лукашенко – и это тоже добрая традиция – 24 декабря приехал на главную елку страны во Дворце Республики, где собрались ребята со всех уголков страны.

– В таком возрасте в Деда Мороза, наверное, уже не верите?

– Верим.

– А как праздник вам?

– Очень нравится!

– Замечательно, очень весело, классно.

– А чего ждете от следующего года?

– Чего-нибудь лучше, чем в этом.

– Успехов, успехов во всем. Определиться, поступить. Самое главное – это поступить сейчас. Понять, кем хочу стать, и идти к своей цели, не сдаваться.

Добро всегда побеждает!

Вразнобой звучат детские голоса. Настроение создают сказочные персонажи, конкурсы и викторины, новые друзья.

Я нашла много друзей и подруг, мне очень нравится.

Это все удивительно, все позитивно. Очень нормально все.

Очень много эмоций, вообще. Настроение взрывающее!

Посещение цирка и хороводы вокруг главной елки страны. У детей есть то, что мы порой теряем: умение широко открытыми глазами радоваться миру.

Праздничное настроение, спасибо. Очень хороший праздник, красивые костюмы, очень хорошо подготовились. Елка – великолепная!

– Все очень красиво, отлично. Ребенок немножко смущен, потому что в первый раз.

– А сколько ему?

– Четыре.

Гости праздника – победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. Еще юные и уже такие серьезные.

– Нас пригласили за заслуги в театре. Студия «Хрустальный шар».

– Актрисы?

– Да.

– Самая любимая роль какая у вас?

– Маленькая Баба Яга.

– Не Снегурочка?

– Нет. Есть спектакль «Новый год на горе Блоксберг».

Пригласили учителя, мы отличники потому что.

Современная детвора озабочена действительно глобальными вопросами и искренне за всех переживает.

Я пожелал, чтобы на нашей земле белорусской никто не болел вообще.

Чтобы все были счастливыми и добрыми.

Чтобы болезнь такая, как коронавирус, наконец-то закончилась.

Стать защитниками своей родины, и чтобы мама не переживала и спала спокойно.