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«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы

24 декабря 2020 19:29
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Новости Беларуси. Вот уже много лет неизменно накануне рождественских и новогодних праздников мы окружаем особой заботой и вниманием юных белорусов с особенной судьбой, ведь это – наши дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-1

Люди, которые дарят свое тепло и доброту тем, кто в этом нуждается, стали образцом белорусской нации. Об этом сегодня говорит Президент. Александр Лукашенко – и это тоже добрая традиция – 24 декабря приехал на главную елку страны во Дворце Республики, где собрались ребята со всех уголков страны.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-4

– В таком возрасте в Деда Мороза, наверное, уже не верите?
– Верим.
– А как праздник вам?
 – Очень нравится!
– Замечательно, очень весело, классно.
– А чего ждете от следующего года?
– Чего-нибудь лучше, чем в этом.
– Успехов, успехов во всем. Определиться, поступить. Самое главное – это поступить сейчас. Понять, кем хочу стать, и идти к своей цели, не сдаваться.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-7

Добро всегда побеждает!

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-10

Вразнобой звучат детские голоса. Настроение создают сказочные персонажи, конкурсы и викторины, новые друзья.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-13

Я нашла много друзей и подруг, мне очень нравится.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-16

Это все удивительно, все позитивно. Очень нормально все.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-19

Очень много эмоций, вообще. Настроение взрывающее!

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-22

Посещение цирка и хороводы вокруг главной елки страны. У детей есть то, что мы порой теряем: умение широко открытыми глазами радоваться миру.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-25

Праздничное настроение, спасибо. Очень хороший праздник, красивые костюмы, очень хорошо подготовились. Елка – великолепная!

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-28

– Все очень красиво, отлично. Ребенок немножко смущен, потому что в первый раз. 
– А сколько ему? 
– Четыре.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-31

Гости праздника – победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. Еще юные и уже такие серьезные.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-34

– Нас пригласили за заслуги в театре. Студия «Хрустальный шар».
– Актрисы?
– Да.
– Самая любимая роль какая у вас?
– Маленькая Баба Яга.  
– Не Снегурочка?
– Нет. Есть спектакль «Новый год на горе Блоксберг».

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-37

Пригласили учителя, мы отличники потому что.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-40

Современная детвора озабочена действительно глобальными вопросами и искренне за всех переживает.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-43

Я пожелал, чтобы на нашей земле белорусской никто не болел вообще.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-46

Чтобы все были счастливыми и добрыми.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-49

Чтобы болезнь такая, как коронавирус, наконец-то закончилась.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-52

Стать защитниками своей родины, и чтобы мама не переживала и спала спокойно.

«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы-55

Я хочу, чтобы мои родители не болели. Чтобы все в семье было хорошо и замечательно.

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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