«Чтобы мама не переживала и спала спокойно». Что загадывают на Новый год маленькие белорусы
Новости Беларуси. Вот уже много лет неизменно накануне рождественских и новогодних праздников мы окружаем особой заботой и вниманием юных белорусов с особенной судьбой, ведь это – наши дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Всё круто! Я здесь в первый раз». Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента
Люди, которые дарят свое тепло и доброту тем, кто в этом нуждается, стали образцом белорусской нации. Об этом сегодня говорит Президент. Александр Лукашенко – и это тоже добрая традиция – 24 декабря приехал на главную елку страны во Дворце Республики, где собрались ребята со всех уголков страны.
– В таком возрасте в Деда Мороза, наверное, уже не верите?
– Верим.
– А как праздник вам?
– Очень нравится!
– Замечательно, очень весело, классно.
– А чего ждете от следующего года?
– Чего-нибудь лучше, чем в этом.
– Успехов, успехов во всем. Определиться, поступить. Самое главное – это поступить сейчас. Понять, кем хочу стать, и идти к своей цели, не сдаваться.
Вразнобой звучат детские голоса. Настроение создают сказочные персонажи, конкурсы и викторины, новые друзья.
Я нашла много друзей и подруг, мне очень нравится.
Это все удивительно, все позитивно. Очень нормально все.
Очень много эмоций, вообще. Настроение взрывающее!
Посещение цирка и хороводы вокруг главной елки страны. У детей есть то, что мы порой теряем: умение широко открытыми глазами радоваться миру.
Праздничное настроение, спасибо. Очень хороший праздник, красивые костюмы, очень хорошо подготовились. Елка – великолепная!
– Все очень красиво, отлично. Ребенок немножко смущен, потому что в первый раз.
– А сколько ему?
– Четыре.
Гости праздника – победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. Еще юные и уже такие серьезные.
– Нас пригласили за заслуги в театре. Студия «Хрустальный шар».
– Актрисы?
– Да.
– Самая любимая роль какая у вас?
– Маленькая Баба Яга.
– Не Снегурочка?
– Нет. Есть спектакль «Новый год на горе Блоксберг».
Пригласили учителя, мы отличники потому что.
Современная детвора озабочена действительно глобальными вопросами и искренне за всех переживает.
Я пожелал, чтобы на нашей земле белорусской никто не болел вообще.
Чтобы все были счастливыми и добрыми.
Чтобы болезнь такая, как коронавирус, наконец-то закончилась.
Стать защитниками своей родины, и чтобы мама не переживала и спала спокойно.
Я хочу, чтобы мои родители не болели. Чтобы все в семье было хорошо и замечательно.