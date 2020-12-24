«Здесь – будущее нашей нации». Александр Лукашенко принял участие в новогоднем празднике для детей во Дворце Республики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот и наступил самый желанный, добрый и самый волнительный час. Для меня волнительный. Казалось бы, столько лет мы встречаемся с вами ежегодно практически на этом празднике. Чего волноваться? Волнуешься потому, что всегда говоришь что-то взрослым людям, а здесь – будущее нашей нации. Волнуешься еще и потому, что здесь каждый год новые лица. Но, тем не менее, то, что объединяет эти новые лица, каждый год они меняются, но что остается постоянным, так это то, что ребята, которые здесь собрались, во-первых, самые успешные: успешные в учебе, в своем творчестве, в спорте. И те ребята, которым мы должны дарить добро и счастье. Те ребята, о которых мы должны думать постоянно и заботиться о них. А также ваши повседневные и добрые учителя, воспитатели, которые живут вашими проблемами и заботами.