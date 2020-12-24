«Здесь – будущее нашей нации». Александр Лукашенко принял участие в новогоднем празднике для детей во Дворце Республики
Новости Беларуси. Новогодний марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 декабря на главную елку страны во Дворец Республики пригласили больше 2 тысяч мальчишек и девчонок из всех уголков страны.
Это добрая традиция современной Беларуси – накануне новогодних и рождественских праздников дарить детям веру в добро и чудеса. И еще одна традиция – участие в благотворительном детском празднике Александра Лукашенко. Несмотря на плотный график, глава государства каждый год старается не упустить возможность и пообщаться с детворой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот и наступил самый желанный, добрый и самый волнительный час. Для меня волнительный. Казалось бы, столько лет мы встречаемся с вами ежегодно практически на этом празднике. Чего волноваться? Волнуешься потому, что всегда говоришь что-то взрослым людям, а здесь – будущее нашей нации. Волнуешься еще и потому, что здесь каждый год новые лица. Но, тем не менее, то, что объединяет эти новые лица, каждый год они меняются, но что остается постоянным, так это то, что ребята, которые здесь собрались, во-первых, самые успешные: успешные в учебе, в своем творчестве, в спорте. И те ребята, которым мы должны дарить добро и счастье. Те ребята, о которых мы должны думать постоянно и заботиться о них. А также ваши повседневные и добрые учителя, воспитатели, которые живут вашими проблемами и заботами.
Но, естественно, что в этом зале только маленькая частичка тех маленьких, большеньких людей, воспитателей и учителей, которые живут в нашей стране. Маленькая частичка. Поэтому сегодня как раз время. Давайте вместе с вами направим привет тем, кто не смог попасть в этот зал по чисто техническим причинам, и пожелаем им как минимум удачи в наступающем году.
В новогоднем хороводе закружились победители олимпиад и творческих конкурсов, спортивных соревнований и юные активисты.
Пригласили и ребят, которые остались без попечения родителей, воспитанников кадетских училищ, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Нынешний праздник получился искренним и душевным.