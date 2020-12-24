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Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко

24 декабря 2020 13:35
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Новости Беларуси. Праздник, который останется в памяти на всю жизнь. Новогодний марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь – будущее нашей нации». Александр Лукашенко принял участие в новогоднем празднике для детей во Дворце Республики

24 декабря на главную елку страны во Дворец Республики пригласили больше 2 тысяч мальчишек и девчонок из всех уголков страны.  

После спектакля участники праздника вручили Президенту подарки: плетенную из лозы шкатулку с новогодними керамическими шарами и панно «Новогодняя ночь».  

Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко-1

Оно выполнено в технике резьбы по дереву.

Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко-4

Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко-6

После торжественных моментов мальчишки и девчонки буквально атаковали главу государства просьбами о совместном фото.

Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко-9

Александр Лукашенко никому не отказывал. Эти снимки, как и сегодняшний день, навсегда останутся в памяти ребят.

Маленькие белорусы поделились эмоциями от новогоднего праздника с участием Президента (подробнее об этом здесь).  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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