Эта встреча навсегда останется в памяти. Посмотрите, как дети делали селфи с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Праздник, который останется в памяти на всю жизнь. Новогодний марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь – будущее нашей нации». Александр Лукашенко принял участие в новогоднем празднике для детей во Дворце Республики

24 декабря на главную елку страны во Дворец Республики пригласили больше 2 тысяч мальчишек и девчонок из всех уголков страны.

После спектакля участники праздника вручили Президенту подарки: плетенную из лозы шкатулку с новогодними керамическими шарами и панно «Новогодняя ночь».