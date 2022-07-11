В этом году уборочная будет не спринтом, а марафоном. И вот почему в этом так убеждены аграрии

Новости Беларуси. В Беларуси в уборочную страду включается все больше регионов, но пока о массовом старте речь не идет. На юге страны аграрии стараются нивелировать последствия недавней засухи. В Брестской области отдельные хозяйства уже принялись за уборку озимого рапса. На возвышенностях, где микроклимат определяет сроки созревания, аграрии идут на ухищрения, чтобы сохранить максимум нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Радонежское» Кобринского района уже собрали больше 100 тонн черного золота полей. Кристина Протосовицкая знает, почему медлить нельзя.

Василий Штык, механизатор сельхозпредприятия «Радонежское»:

Это контролирует все органы рабочие комбайна – этот монитор. Этот – GPS-навигация, ведет комбайн. Это задняя камера, видео. И шнек куда выгружаешь. Ничего сложного.

В кабине – на пять звезд. Для механизатора Василия Штыка этот уборочный сезон начинается за штурвалом новенького комбайна последней модели. Умная система навигации, автоматический контроль за всеми системами и даже камера в бункере – все, чтобы уборка нового урожая прошла гладко.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Заботятся о вас во время уборочной? Василий Штык:

Обеды, ужины – что угодно. Все есть, все включено. Кристина Протосовицкая:

Как в Турции. Василий Штык:

Даже лучше.

Уже третий день тест-драйв в полях проходят сразу два новых комбайна. В хозяйстве «Радонежское» их приобрели в лизинг. Старт уборочной с озимого рапса. Почти на декаду раньше, чем обычно. Спешка оправдана: из-за засухи культура созрела и даже кое-где начала подгорать.

Сергей Коновальчук, главный агроном сельхозпредприятия «Радонежское»:

Мы приступили, обработали десикантом рапс. В течение 5-7 дней он дозревает. И, как вы сами видите, результат есть. Мы раньше всех в районе начали – выгнали уже не один на пробу комбайн, у нас сейчас полноценно три комбайна в поле ходит.

В хозяйстве «Радонежское» 5 000 гектаров, за каждый из которых приходится бороться с природой. Мелиоративная сеть – больше тысячи километров каналов. Каждое поле – в кольце. А половина земель – это песчаные почвы. Каждый сезон – технологический вызов для аграриев. Кристина Протосовицкая:

Мы будем с продовольствием?

Сергей Коновальчук:

Конечно, будем. А как иначе? Спокойно чувствуем. Мы применяем все силы и средства, что у нас есть, чтобы получить максимальный выход с каждого поля, с каждого урочища и с каждой культуры. Здесь привыкли не ждать у природы хорошей погоды. В 2021 году град разбил рекордный урожай рапса. В этом действуют точечно, на каждом поле. При балльности пашни в 23 получают 32 центнера с гектара озимого рапса.

Владислав Балабушко, директор сельхозпредприятия «Радонежское»:

Сегодня все, начиная от меня и заканчивая механизатором, следуют этим принципам. Они технологически… То есть каждая земля имеет эту особенность. 2,5 тысячи песков – это очень много. Если здесь просто ожидать, что погода сложится… Я здесь уже 12 лет, она еще ни разу не сложилась, чтобы все было идеально. Поэтому есть результат, работают люди, думаем, как правильно, технику обновляем. Это и позволяет сегодня нам иметь то, что мы имеем.

В этом году уборочная будет не спринтом, а марафоном, убеждены аграрии. Погода уже шепчет, что сроки растянутся. А пока уже собранный урожай рапса дорабатывают на своем КЗС – комплекс работает без сбоев на газе. Кристина Протосовицкая:

В хозяйствах уже появляются первые горы нового урожая. Сейчас не самое популярное время для озимого рапса, поэтому пристально следят за влажностью. Делают это таким интересным способом, с помощью устройства.

Сергей Коновальчук:

Влагомер. 14,8 – это отличная влажность для уборки. Желательно, конечно, 10-11, но это почти нереально. Сейчас 14,8, мы его досушим до 7, и будет вполне хороший результат. И хотя уборочная всегда была для белорусских аграриев особой миссией, в 2022 году уровень ответственности за урожай возрос до максимума. Когда всему миру грозит голод, раскачиваться времени нет. Собрать все до зерна, подготовить условия хранения, строго соблюдать технологии – инструкция от Александра Лукашенко. Остальное – дело самоорганизации. Хороший хозяин знает, как справиться с капризами своей земли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все в наших руках. Давайте будем действовать. Все способствует тому, чтобы был хороший урожай по всем культурам. Нам нужно накормить свой народ и получить хорошие деньги от продажи продовольствия. Лукашенко: впереди голод, как все кричат, будет непросто. Читайте здесь.