Ситуация в Украине может стать такой же, как в Афганистане? Эксперты рассказали, почему США – плохой союзник
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы охарактеризуете США как союзника? Если мы экстраполируем тот уход позорный, можно смело так его называть, из Афганистана в ситуацию с Украиной. Возможно, подобная история и ее ждет?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:
До позорного ухода из Афганистана был позорный уход как минимум из 5-6 государств. Можно Южный Вьетнам вспомнить, где эвакуация очень напоминала эвакуацию из Афганистана. За союзников они будут бороться в том случае, если эта борьба не будет связана с рисками для них самих. Просто так Таллин они не отдадут. Но если выбирать между Таллином и захудалым фермерским поселком в Аризоне, то они будут беречь свой поселок, а Таллин сбросят, как ненужную карту.
Эта картинка – шедевр, на мой взгляд. Я бы хотел обратить внимание польского посольства, что новые границы Германии, если они будут восстановлены по линии до Второй мировой войны, то это будет означать, что половина этих военный баз перейдет в Германию. Город Торунь – это граница Российской и Германской империй. То есть Торунь – это уже Германская империя. Таким образом, чисто технически на землях бывшей Российской империи остается одна база – Ожиш.
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