Ситуация в Украине может стать такой же, как в Афганистане? Эксперты рассказали, почему США – плохой союзник

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Как вы охарактеризуете США как союзника? Если мы экстраполируем тот уход позорный, можно смело так его называть, из Афганистана в ситуацию с Украиной. Возможно, подобная история и ее ждет?