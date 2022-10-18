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Фурор произвели дельфины у чилийского залива, в соцсетях назвали это чудом

18 октября 2022 06:44
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Фурор произвели дельфины у чилийского залива Вальпараисо. Пользователи соцсетей уже окрестили случившееся чудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фурор произвели дельфины у чилийского залива, в соцсетях назвали это чудом-1

Группа серых дельфинов, а это, по словам очевидцев, порядка 50 особей, плавали и плескались у побережья, всего в нескольких километрах от берега. Их удалось заснять с помощью дронов. Попали в кадр и местные жители, спешившие запечатлеть момент. В последний раз такую большую колонию дельфинов здесь видели в январе 2022 года.

# Животные # общество # Фотофакт

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