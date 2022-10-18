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ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны госграницы

18 октября 2022 06:56
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Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. Ключевая цель – обеспечение безопасности граждан нашей страны, пресечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны госграницы-1

Все проводимые нами мероприятия – это лишь реакция на действия наших оппонентов. На южном направлении совместно с пограничниками дежурство несут механизированные подразделения, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Действия всех ведомств скоординированы и отрабатываются на местности. Все это в случае необходимости позволит оперативно реагировать на угрозы безопасности.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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