Директор могилёвской компании перепродавал продукты в школы и больницы по завышенным ценам

Новости Беларуси. Могилевская компания перепродавала продукты в школы и больницы по завышенным ценам. Нарушения в деятельности фирмы выявил Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких лет посредник реализовывал мясо, колбасные изделия и полуфабрикаты бюджетным организациям с оптовыми надбавками. Причиненный государству ущерб – более 18 тысяч рублей. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Напомним, с 6 октября, по поручению Президента, введен мораторий на повышение цен. За ситуацией следят Генпрокуратура и Комитет госконтроля.