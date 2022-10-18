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Директор могилёвской компании перепродавал продукты в школы и больницы по завышенным ценам

18 октября 2022 07:12
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Новости Беларуси. Могилевская компания перепродавала продукты в школы и больницы по завышенным ценам. Нарушения в деятельности фирмы выявил Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор могилёвской компании перепродавал продукты в школы и больницы по завышенным ценам-1

На протяжении нескольких лет посредник реализовывал мясо, колбасные изделия и полуфабрикаты бюджетным организациям с оптовыми надбавками. Причиненный государству ущерб – более 18 тысяч рублей. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Напомним, с 6 октября, по поручению Президента, введен мораторий на повышение цен. За ситуацией следят Генпрокуратура и Комитет госконтроля.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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