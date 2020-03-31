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Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

31 марта 2020 15:03
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия должны работать, а выборы состоятся в установленные сроки. Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ситуацию в мировой экономике значительно повлиял коронавирус. Но единственный способ минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказалась вся планета, – продолжать работать. Тем более, что в нашей стране не та ситуация, чтобы закрывать предприятия.

Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова-1

В настоящее время в парламенте рассматривают предложения правительства по социально-экономическому развитию на ближайшие пять лет. Занятость, цены и зарплаты остаются в приоритетах, наряду с равномерным развитием регионов.

Говорили и о политике. 2020-й в Беларуси – год президентских выборов. И на данный момент, по мнению главы государства, поводов переносить избирательную кампанию нет. В ближайшее время возможные даты обсудят в Центризбиркоме.

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова-4

В целом, врачи успешно справляются со своими задачами – лечением и борьбой с распространением вирусных заболеваний. Система здравоохранения на особом контроле главы государства. Однако не все зависит от медиков.

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз

Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова-7

Александр Лукашенко призывает проявить заботу и внимание к пожилым людям на фоне распространения коронавирусной инфекции. Известно, что ослабленный иммунитет и хронические заболевания вызывают серьезные осложнения.

К слову, в Германии пациентов, которые скончались в результате обострения сопутствующих болезней, не считают жертвами коронавируса. Смерть от COVID-19 фиксируют лишь тогда, когда она была вызвана непосредственно вирусом.

Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова-10

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