Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

На ситуацию в мировой экономике значительно повлиял коронавирус. Но единственный способ минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказалась вся планета, – продолжать работать. Тем более, что в нашей стране не та ситуация, чтобы закрывать предприятия.

Новости Беларуси. Белорусские предприятия должны работать, а выборы состоятся в установленные сроки. Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в парламенте рассматривают предложения правительства по социально-экономическому развитию на ближайшие пять лет. Занятость, цены и зарплаты остаются в приоритетах, наряду с равномерным развитием регионов.

Говорили и о политике. 2020-й в Беларуси – год президентских выборов. И на данный момент, по мнению главы государства, поводов переносить избирательную кампанию нет. В ближайшее время возможные даты обсудят в Центризбиркоме.

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»