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Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»

31 марта 2020 14:53
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Новости Беларуси. 31 марта Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, пик, вирус и прочее, надо на улицы выходить, надо продышаться. Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть.

Работать надо, как мы это всегда делали, – точечно. Приехал из-за границы, заподозрили… Во-первых, из-за границы мы же их всех в карантин определяли. У нас сотни людей в карантине, уже, наверное, до тысячи. Мы их там держали. Слава богу, единицы, которые оказались зараженными. Мы их уже отпустили всех.

Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»-4

На границе контролируем и будем контролировать. Смотрим, если человек коронавирусный, – с кем он контачил. Первый контакт был – 340 человек. Мы их также на карантин взяли. То есть мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать.

Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»-7

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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