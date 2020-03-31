Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, пик, вирус и прочее, надо на улицы выходить, надо продышаться. Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть.

Работать надо, как мы это всегда делали, – точечно. Приехал из-за границы, заподозрили… Во-первых, из-за границы мы же их всех в карантин определяли. У нас сотни людей в карантине, уже, наверное, до тысячи. Мы их там держали. Слава богу, единицы, которые оказались зараженными. Мы их уже отпустили всех.