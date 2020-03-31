Зрителей меньше, мировые премьеры переносятся. Три кинотеатра в Минске приостанавливают сеансы со 2 апреля

Новости Беларуси. Три минских кинотеатра со 2 апреля временно приостанавливают сеансы. «Октябрь», «Москва» и «Дом кино» сделали паузу в работе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это связано с экономической нецелесообразностью: количество зрителей в последнее время сокращается, а мировые премьеры новых лент переносятся на более поздний срок. Зрители, как и прежде, смогут посетить еще 10 кинотеатров столичной сети.