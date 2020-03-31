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Зрителей меньше, мировые премьеры переносятся. Три кинотеатра в Минске приостанавливают сеансы со 2 апреля

31 марта 2020 15:02
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Новости Беларуси. Три минских кинотеатра со 2 апреля временно приостанавливают сеансы. «Октябрь», «Москва» и «Дом кино» сделали паузу в работе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зрителей меньше, мировые премьеры переносятся. Три кинотеатра в Минске приостанавливают сеансы со 2 апреля-1

Это связано с экономической нецелесообразностью: количество зрителей в последнее время сокращается, а мировые премьеры новых лент переносятся на более поздний срок. Зрители, как и прежде, смогут посетить еще 10 кинотеатров столичной сети.

Зрителей меньше, мировые премьеры переносятся. Три кинотеатра в Минске приостанавливают сеансы со 2 апреля-4

Для профилактики заболеваний здесь ввели новые правила рассадки зрителей в зале. Работники обрабатывают сиденья после каждого сеанса и регулярно проветривают помещения.

Антисептиками можно воспользоваться в фойе всех кинотеатров.

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Зрителей меньше, мировые премьеры переносятся. Три кинотеатра в Минске приостанавливают сеансы со 2 апреля-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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