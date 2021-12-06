«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорить об эмоциональной составляющей населения лагеря, то, конечно, оно подавленное. Потому что они видят, что их друзья, их уже товарищи уезжают на родину. И их там ждет далеко не лучшее будущее. Потому что нам показывали сообщения, где террористы из Ирака по-настоящему угрожают и говорят, что если вы вернетесь на родину, то ничего хорошего вас ждать не будет. Но белорусская зима крепчает, и поэтому они вынуждены просто уже даже из-за тяжелого материального положения вернуться на родину. Давайте послушаем тех беженцев, которые согласились пообщаться с нами.