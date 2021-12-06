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«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии

06 декабря 2021 16:11
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии-1

Как прошли выходные, что сейчас происходит в лагере, расскажет корреспондент Константин Герцев.

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии-4

Беженцы на границе: уход с поста Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них не откроют – читайте здесь.  

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии-7

Константин Герцев, корреспондент:  
Если говорить об эмоциональной составляющей населения лагеря, то, конечно, оно подавленное. Потому что они видят, что их друзья, их уже товарищи уезжают на родину. И их там ждет далеко не лучшее будущее. Потому что нам показывали сообщения, где террористы из Ирака по-настоящему угрожают и говорят, что если вы вернетесь на родину, то ничего хорошего вас ждать не будет. Но белорусская зима крепчает, и поэтому они вынуждены просто уже даже из-за тяжелого материального положения вернуться на родину. Давайте послушаем тех беженцев, которые согласились пообщаться с нами.  

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии-10

Мы месяц на границе. Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно. Тем более еще и снег. Часть моих знакомых уже отправились в аэропорт. Я не могу уехать обратно в Ирак, для меня это опасно. Я намерен попасть в Европу. Спасибо белорусам, что помогают. Разместили нас. Ваш Президент приехал лично поддержать нас.

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии-13

Ситуация в лагере непростая. Часть людей приняли решения вернуться в Ирак. Я не хочу возвращаться. В глубине души теплится надежда, что откроют гуманитарный коридор.  

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своём самочувствии-16

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Татьяна Савчик # Фотофакт

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