Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» стартовал пресс-туром по Светлогорску

«Вытокі» ярко врываются в лето – шестой сезон проекта в 2026 году принимает Светлогорск – один из самых молодых городов Беларуси. Спортивно-культурный фестиваль по традиции стартовал пресс-туром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости познакомились с городом и районом – узнали как Светлогорск получил свое название и какими местными брендами гордятся его жители. Например, филиал Калинковичского молочного комбината в Медкове выпускает 30 видов сыра – предприятие держит марку качества.

Сергей Гадлевский, ведущий инженер-технолог Светлогорского производственного участка филиала Калинковичского молочного комбината:

В основном пользуются популярностью полутвердые сыры российской голландской группы. Это основной объем, который мы производим. В основном принимаем мы в сутки по 150 тонн молока на данный период. В 8 варок мы варим. Это примерно около 12 тонн сыра в сутки мы производим на данный момент.

Ирина Шарова, блогер:

Мы знакомимся с нашей белорусской продукцией. Это очень вкусно и очень качественно, потому что даже когда я бываю в других странах, я пробую продукцию, и понимаю, что в Беларуси самая вкусная еда. Во время презентации уникального гастрономического проекта «Ежа з сэнсам» участникам предложили попробовать историю региона на вкус. Через аутентичные блюда – узнать о прошлом и кулинарных традициях райцентра.