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Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» стартовал пресс-туром по Светлогорску

04 июня 2026 13:57
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«Вытокі» ярко врываются в лето – шестой сезон проекта в 2026 году принимает Светлогорск – один из самых молодых городов Беларуси. Спортивно-культурный фестиваль по традиции стартовал пресс-туром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» стартовал пресс-туром по Светлогорску-2

Гости познакомились с городом и районом – узнали как Светлогорск получил свое название и какими местными брендами гордятся его жители. Например, филиал Калинковичского молочного комбината в Медкове выпускает 30 видов сыра – предприятие держит марку качества.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» стартовал пресс-туром по Светлогорску-4

Сергей Гадлевский, ведущий инженер-технолог Светлогорского производственного участка филиала Калинковичского молочного комбината:
В основном пользуются популярностью полутвердые сыры российской голландской группы. Это основной объем, который мы производим. В основном принимаем мы в сутки по 150 тонн молока на данный период. В 8 варок мы варим. Это примерно около 12 тонн сыра в сутки мы производим на данный момент. 

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» стартовал пресс-туром по Светлогорску-6

Ирина Шарова, блогер:
Мы знакомимся с нашей белорусской продукцией. Это очень вкусно и очень качественно, потому что даже когда я бываю в других странах, я пробую продукцию, и понимаю, что в Беларуси самая вкусная еда.

Во время презентации уникального гастрономического проекта «Ежа з сэнсам» участникам предложили попробовать историю региона на вкус. Через аутентичные блюда – узнать о прошлом и кулинарных традициях райцентра.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» стартовал пресс-туром по Светлогорску-8

Валентина Дынич, соорганизатор спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»:
Мы хотели бы это сделать не просто как гастрофест или как иногда называют «Ежафест» или еще что-нибудь. Нам хотелось добавить определенного смысла. Смысл в том, что еду, ту, которую будут сегодня представлять, можно понять тогда и потому, когда мы узнаем и увидим, что было с этим городом, как он возникал и почему эта еда так представлена.

Далее всех ждет интерактив «СТАРТ» – молодежь вместе с командой белорусских художников закончит красочное оформление площадки нового скейт-роллер парка. Источником вдохновения для росписи в 2026 году стало самобытное искусство соломоплетения. Впереди – еще два насыщенных фестивальных дня, включая официальное открытие, спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы от чемпионов.

# Фестиваль

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