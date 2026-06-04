МВД: за сутки поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников

Более 400 обращений о звонках телефонных мошенников в течение 24 часов зарегистрировали в милиции, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

В ведомстве уточнили, что 43 преступления совершены посредством информационно-коммуникационных технологий.

МВД с целью предотвращения злодеяний предприняты следующие меры: заблокирован 1 фишинговый интернет-ресурс; остановлено совершение платежей в адрес 67 зарубежных платежных реквизитов, которые используют злоумышленники; осуществлена приостановка расходных операций по 84 счетам.

Правоохранители задержали 2 курьеров, действиями которых руководили аферисты.

Фото: скриншот в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.