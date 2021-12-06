К журналисту СТВ во время прямого эфира обратилась беженка из Курдистана. О чём она попросила?

Как прошли выходные, что сейчас происходит в лагере, расскажет корреспондент Константин Герцев.

Новости Беларуси. И к ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Константин Герцев, корреспондент:

Белорусская сторона продолжает предпринимать все меры для поддержания комфортного микроклимата в лагере, Белорусское общество Красного Креста, Федерация профсоюзов продолжают присылать гуманитарную помощь и раздавать ее беженцам, помогают и солдаты Вооруженных Сил Республики Беларусь. Конечно, погодные условия корректируют определенные моменты, поэтому сегодня уделили особое внимание системе здравоохранения в лагере. В среднем за сутки обращаются порядка 100 человек к медперсоналу.

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Константин Герцев:

Можно отметить также, что сейчас в больницах Гродненской области находятся порядка 10 детей и 4 взрослых из лагеря. Также в лагере наблюдаются порядка 10 беременных женщин. Одна из них находится на 38-й неделе беременности. Также хотелось бы отметить, что произошел вчера неприятный инцидент в лагере, один из детей из-за гололеда поскользнулся и отказался от оказания медицинской помощи. И сегодня председатель комитета по здравоохранению Гродненского облисполкома прокомментировала сложившуюся ситуацию.