Белорусская делегация изучает опыт производственных площадок в Кыргызстане

О дорожной карте в сотрудничестве Беларуси и Кыргызстана. Ставка – на укрепление экономических связей, но ревизия требуется и остальным сферам межгосударственного партнерства. 4 июня начался официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в это азиатское государство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка максимально насыщена.

Первым делом наша делегация изучает опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов. А ряд из них уже реализован. Предприятие по переработке отходов в Кыргызстане спроектировано и построено «под ключ» белорусской компанией. Мусоросортировочная станция – это 7 линий, обеспечивающих в том числе изготовление промышленных товаров из вторсырья. Наши технологии позволяют Бишкеку сохранять экологический баланс. В городе появляется все больше коммунальной техники, произведенной в Беларуси.

Айбек Джунушалиев, мэр Бишкека (Кыргызстан):

Коммунальная техника на сегодня на территории города выполняет практически все функции – моют, подметают, чистят, убирают. МАЗ привез сюда мусор – эта техника у нас практически во всей жизнедеятельности города представлена именно в коммунальных службах.