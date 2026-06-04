Белорусская делегация изучает опыт производственных площадок в Кыргызстане
О дорожной карте в сотрудничестве Беларуси и Кыргызстана. Ставка – на укрепление экономических связей, но ревизия требуется и остальным сферам межгосударственного партнерства.
4 июня начался официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в это азиатское государство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка максимально насыщена.
Первым делом наша делегация изучает опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов. А ряд из них уже реализован.
Предприятие по переработке отходов в Кыргызстане спроектировано и построено «под ключ» белорусской компанией. Мусоросортировочная станция – это 7 линий, обеспечивающих в том числе изготовление промышленных товаров из вторсырья. Наши технологии позволяют Бишкеку сохранять экологический баланс. В городе появляется все больше коммунальной техники, произведенной в Беларуси.
Айбек Джунушалиев, мэр Бишкека (Кыргызстан):
Коммунальная техника на сегодня на территории города выполняет практически все функции – моют, подметают, чистят, убирают. МАЗ привез сюда мусор – эта техника у нас практически во всей жизнедеятельности города представлена именно в коммунальных службах.
Уже завтра в Бишкеке стартует масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум, где стороны обсудят новые совместные проекты. Подробности здесь.
На повестке дня – кооперация в промышленности, АПК и запуск совместных торговых площадок. Интерес обоюдный. Сейчас взаимный товарооборот показывает хорошую динамику, но бизнес-круги нацелены на еще более внушительные результаты.