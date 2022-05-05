Щёкин о Лукашенко: я не припомню других руководителей, которые бы воспитывали целый народ

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую». Николай Щекин, философ:

Люди перестали бояться и Бога, и черта. Григорий Азаренок, СТВ:

Наше государство заставит понимать, чем ты рискуешь. Сейчас уже Совет Республики одобрил новое законодательство касательно попыток теракта – то, что они там начали выть, страдать, плакать и так далее – за попытки террористических актов у нас предусмотрено наказание вплоть до высшей меры. Завизжали все.

А потому что они, знаете, любят: «просто пушкинисты поговорили в эфире». А ничего, что они обсуждали там кровавый госпереворот с кучей трупов и бесконечную гражданскую войну? Или «просто бросили коктейль Молотова в дом Гайдукевича...» Это не благодаря вам никто не пострадал, это благодаря правоохранителям никто не пострадал. Если бы довели все до конца, как хотели, были бы трупы детей. И вас, сволочей, за это можно и нужно расстреливать, об этом сказал наш парламент. Прокомментируйте это законодательственно. Николай Щекин:

Человек сам по себе так устроен, что им все-таки надо руководить, и должен быть человек в формате определенном своих действий. Слава богу, у нас законодательство, точнее инициатива Президента прежде всего и его интуиция, еще в 1990-х годах не позволили расцвести этому фашизму. И не позволили реваншизму здесь появиться как таковому.