Щёкин о Лукашенко: я не припомню других руководителей, которые бы воспитывали целый народ
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Николай Щекин, философ:
Люди перестали бояться и Бога, и черта.
Григорий Азаренок, СТВ:
Наше государство заставит понимать, чем ты рискуешь. Сейчас уже Совет Республики одобрил новое законодательство касательно попыток теракта – то, что они там начали выть, страдать, плакать и так далее – за попытки террористических актов у нас предусмотрено наказание вплоть до высшей меры. Завизжали все.
А потому что они, знаете, любят: «просто пушкинисты поговорили в эфире». А ничего, что они обсуждали там кровавый госпереворот с кучей трупов и бесконечную гражданскую войну? Или «просто бросили коктейль Молотова в дом Гайдукевича...» Это не благодаря вам никто не пострадал, это благодаря правоохранителям никто не пострадал. Если бы довели все до конца, как хотели, были бы трупы детей. И вас, сволочей, за это можно и нужно расстреливать, об этом сказал наш парламент. Прокомментируйте это законодательственно.
Николай Щекин:
Человек сам по себе так устроен, что им все-таки надо руководить, и должен быть человек в формате определенном своих действий. Слава богу, у нас законодательство, точнее инициатива Президента прежде всего и его интуиция, еще в 1990-х годах не позволили расцвести этому фашизму. И не позволили реваншизму здесь появиться как таковому.
Можно говорить все что угодно – строгое, суровое законодательство, на мой взгляд, оно еще мягкое, надо жестче. Сейчас стоит вопрос о выживании и народосохранении. Сейчас вопрос о том, чтобы сохранить мир, чтобы друг в друга мы не стреляли. Человек так устроен: если ему дать хотя бы один раз выстрелить и он увидит кровь, то это как животное – его потом не остановить. Только у государства есть прерогатива останавливать.
Уникальность нашего государства, нашей модели белорусской, и, может быть, в какой-то степени историческая миссия Лукашенко состоит в том… Я не припомню таких руководителей, чтобы воспитывали целый народ. Это же идет воспитание, причем не через кнут, а через мягкое вдалбливание где-то в голову, что ты должен быть ответственным, что ты за это получишь, безнаказанным не останется.
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