А вы знали, что в Беларуси произрастает около 40 видов орхидей? Вот как учёные занимаются их размножением
Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Минус 75 градусов по Цельсию – и видовому разнообразию Беларуси ничего не угрожает. Правда, забирать его с собой на Ноев ковчег в случае чего вряд ли имеет смысл: переписать код жизни сегодня возможно, но вот полностью восстановить растение только по ДНК не получится. Зато клонирование в растениеводстве сегодня вовсю набирает обороты.
Ольга Козлова, научный сотрудник лаборатории клеточной биотехнологии Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Одним из направлений работы нашей организации и нашего отдела в частности является работа с культурой тканей, клеток и органов высших растений. И то, что простому обывателю больше известно под названием культура «ин витро», или микроклональное размножение. Один из этапов работы – это пересадка. Это специфическая работа, культивирование растений в специальных питательных агаризованных средах, стерильных условиях. Здесь, в таких ламинар-боксах и осуществляется пересадка этих растений.
Увиденное просто завораживает. Как выяснилось, многие из домашних растений, которые мы можем купить в любом цветочном магазине, сегодня получены именно с помощью технологии «ин витро».
Ольга Козлова:
Сейчас я собираюсь пересаживать орхидеи. Очень специфическая группа растений, требующая специальных условий для работы и размножающаяся в больших количествах только через культуру тканей. А вообще, по большому счету, у нас в коллекции есть сортовой материал и рододендронов, декоративных растений, и сирени огромная коллекция.
Для чего это нужно? Все просто – чтобы получить точную копию «родительского» растения со всеми уникальными свойствами. В первую очередь это относится к сортовым видам и редким исчезающим. Загадочная зеленая растительность в баночках и колбах – и есть те самые клоны. Внешне они едва ли напоминают взрослое растение, скорее – пушистые комочки, которые нужно содержать в особых условиях.
Ольга Козлова:
Вот эти маленькие зеленые росточки, шарики – это будущие орхидеи. В частности, это дендробиум. Есть такая декоративная орхидея, которая пользуется достаточно большой популярностью в качестве комнатной культуры. Это растение, привезенное из Вьетнама. Наши коллеги из Ботанического института Комарова из Санкт-Петербурга передали нам эту культуру. Вот еще один дендробиум, очень популярный. Его очень любят покупать наряду с фолинопсисами. А так выглядят пересаженные растения. Я их обрезала, расчеренковала, рассадила. Это каттлея персивалиана.
Открытием стало и то, что в Беларуси, оказывается, произрастает в дикой природе несколько десятков видов орхидей. Они выглядят несколько иначе, чем южные, но вызывают не меньший интерес у исследователей.
Ольга Козлова:
Огромное количество орхидей есть и в умеренном климате, что для многих является новостью. В частности, у нас, во флоре Беларуси, в диком виде растет около 40 видов орхидей. Наша самая известная орхидея – это венерин башмачок.
«Мы входим в десятку лучших». Центральному ботаническому саду исполнилось 90 лет – подробности далее.