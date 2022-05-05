А вы знали, что в Беларуси произрастает около 40 видов орхидей? Вот как учёные занимаются их размножением

Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Минус 75 градусов по Цельсию – и видовому разнообразию Беларуси ничего не угрожает. Правда, забирать его с собой на Ноев ковчег в случае чего вряд ли имеет смысл: переписать код жизни сегодня возможно, но вот полностью восстановить растение только по ДНК не получится. Зато клонирование в растениеводстве сегодня вовсю набирает обороты.

Ольга Козлова, научный сотрудник лаборатории клеточной биотехнологии Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Одним из направлений работы нашей организации и нашего отдела в частности является работа с культурой тканей, клеток и органов высших растений. И то, что простому обывателю больше известно под названием культура «ин витро», или микроклональное размножение. Один из этапов работы – это пересадка. Это специфическая работа, культивирование растений в специальных питательных агаризованных средах, стерильных условиях. Здесь, в таких ламинар-боксах и осуществляется пересадка этих растений. Увиденное просто завораживает. Как выяснилось, многие из домашних растений, которые мы можем купить в любом цветочном магазине, сегодня получены именно с помощью технологии «ин витро».

Ольга Козлова:

Сейчас я собираюсь пересаживать орхидеи. Очень специфическая группа растений, требующая специальных условий для работы и размножающаяся в больших количествах только через культуру тканей. А вообще, по большому счету, у нас в коллекции есть сортовой материал и рододендронов, декоративных растений, и сирени огромная коллекция. Для чего это нужно? Все просто – чтобы получить точную копию «родительского» растения со всеми уникальными свойствами. В первую очередь это относится к сортовым видам и редким исчезающим. Загадочная зеленая растительность в баночках и колбах – и есть те самые клоны. Внешне они едва ли напоминают взрослое растение, скорее – пушистые комочки, которые нужно содержать в особых условиях.

Ольга Козлова:

Вот эти маленькие зеленые росточки, шарики – это будущие орхидеи. В частности, это дендробиум. Есть такая декоративная орхидея, которая пользуется достаточно большой популярностью в качестве комнатной культуры. Это растение, привезенное из Вьетнама. Наши коллеги из Ботанического института Комарова из Санкт-Петербурга передали нам эту культуру. Вот еще один дендробиум, очень популярный. Его очень любят покупать наряду с фолинопсисами. А так выглядят пересаженные растения. Я их обрезала, расчеренковала, рассадила. Это каттлея персивалиана.