Шпаковский прокомментировал историю с обращением дольщиков будущего дома в Лошице к Президенту

Григорий Азаренок, СТВ: Беларусь своим социальным устройством может показывать и другие примеры. Я бы хотел обсудить ситуацию, которая произошла в Минске, рассказать нашим российским зрителям. Есть узда на капитализм! Если надо, Президент скажет – и цены на социально значимые товары остановятся. Если надо, будут решены и другие вопросы, как на этой неделе. Произошло следующее: все строят себе дома, квартиры, подписали люди договор со строительной организацией. Но цены на жилье, строительство – вещь довольно сложная. Подписали люди один договор, а так рыночек порешал, что цены выросли на несколько десятков процентов. Люди записали коллективное обращение к Александру Лукашенко. Последовала немедленная реакция. Это обращение показали в Telegram-канале «Пул Первого». Затем было сказано мэру Минска немедленно разобраться. И люди будут платить ровно столько, сколько они подписали в своем первом договоре. О чем говорит эта история?

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Если исходить из марксистско-ленинской философии, то мы знаем, что капитал всегда стремится к максимизации прибыли. К сожалению, белорусский бизнес тоже не всегда является социально ответственным. Зачастую те или иные повышения цен выглядят необоснованно. Конечно, есть рыночная составляющая, безусловно, коммерческие хозяйствующие субъекты будут пытаться объяснить, почему они действуют таким образом. Но практика показывает, что неоднократно главу государства так называемые экономисты, хотя часто это были теоретики без практического опыта в сфере экономики, критиковали за интервенции в торгово-экономическую сферу, в сферу ценообразования. Тем не менее Президент вмешивался, зачастую принимал сторону потребителя, требовал объяснить, почему, на каком основании и какими параметрами объясняется повышение цен. И, как показывала практика, можно было в этом отношении работать. Дальше эти хозяйствующие субъекты, различные торговые сети продолжали продавать товары, но уже по более низким социально приемлемым ценам. И тем не менее это были для них прибыльно. То есть мы видим, что зачастую желание получить сверхприбыль, заработать быстрее деньги на тех или иных рыночных скачках просто затмевает глаза определенным собственникам бизнеса.

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