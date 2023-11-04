19 групп приняли участие в международном форуме добровольческих спасательных отрядов

Движение людей, которым не все равно. Международный форум добровольческих спасательных, кинологических и поисковых отрядов открылся в Минской области. В нем участвуют 19 команд из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение трех дней они будут отрабатывать навыки и делиться опытом с коллегами.

На территории детского оздоровительного лагеря собрались представители поисковых групп со всей страны. Присоединились к международному форуму и команды из России. В задачах у добровольцев оттачивать навыки и делиться опытом.

В форуме приняло участие почти 150 неравнодушных людей. В планах у участников теоретические лекции, отработка умений на практике. Началась встреча со знакомства. Отряды рассказали о себе, об отработанных подходах и необычных «фишках» поиска. Приехала на форум из России и водолазная группа «ДобротворецЪ».