Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим справедливость и порядок в Беларуси, а также последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда началась военная операция, НАТО рассекретила планы обороны трех государств. Как они начали орать. Оказывается, их планировали сдать русским, если что, если Россия предпринимает какие-то действия с территории Калининграда или Беларуси и блокирует Прибалтику, то американцы должны были ее не оборонять. Где-то через 3-4 месяца собирались силы операции в Европе и начинали что-то типа отвоевывать. А прибалты, когда услышали, как их собираются защищать белые хозяева, там премьер Эстонии выступала и плакала, что русские нас всех вырежут за эти 3 месяца, всех убьют.