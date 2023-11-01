Лазуткин: НАТО планировала сдать Прибалтику России

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим справедливость и порядок в Беларуси, а также последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Когда началась военная операция, НАТО рассекретила планы обороны трех государств. Как они начали орать. Оказывается, их планировали сдать русским, если что, если Россия предпринимает какие-то действия с территории Калининграда или Беларуси и блокирует Прибалтику, то американцы должны были ее не оборонять. Где-то через 3-4 месяца собирались силы операции в Европе и начинали что-то типа отвоевывать. А прибалты, когда услышали, как их собираются защищать белые хозяева, там премьер Эстонии выступала и плакала, что русские нас всех вырежут за эти 3 месяца, всех убьют.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть еще Агне Билотайте в Литве, тоже отбитая на всю голову.
Андрей Лазуткин:
И эти прекрасные прибалты узнали, что, оказывается, в обмен на все служения Западу их не собирались никак минимально защитить. После этого в НАТО сказали: ладно, мы поставим новые базы, новых военных туда. И вот они начали постепенно туда заводить новые американские контингенты. Опять же, с точки зрения военной необходимости Прибалтика нужна только для Петербурга. Это единый плацдарм, как Гитлер в свое время делал для нападения. А с белорусской точки зрения, мы могли бы прекрасно с ними работать, торговать, дружить. У нас нет никаких претензий ни к литовцам, ни к латышам, хотя мы помним, кто что делал в войну, но это никогда не поднималось на передний план.
Читайте также:
«Это вариант Украины 2015 года». Чего хотели добиться оппоненты летом 2020-го?
Лазуткин: если ты врач, то тебя в Польше на позицию медбрата поставят и отправят работать в дыру
Гайдукевич: Потерпевшая – Европа. Американцам нефть, а европейцам мигрантов миллионы