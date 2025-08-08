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Петровский об интервью Лукашенко журналу Time: читалось – сотрудничество с Беларусью нам неинтересно

08 августа 2025 18:52
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Петр Петровский. Обсудим самые актуальные темы.

Петровский об интервью Лукашенко журналу Time: читалось – сотрудничество с Беларусью нам неинтересно-2

Петр Петровский, политолог:
Это любопытный момент. Казалось бы, американское средство массовой информации, наверное, здесь надо сделать акцент на американо-белорусских отношениях: как их улучшить, какие проблемы существуют, что надо сделать. А Саймон Шустер сделал, к сожалению, акцент на других отношениях Беларуси. Он продемонстрировал, что американо-белорусские отношения особо не интересуют истеблишмент Демпартии США.

Григорий Азаренок, СТВ:
Их белорусско-российские больше интересуют.

Петр Петровский:
Ну, белорусско-российские, белорусско-китайские отношения интересуют, Беларусь-Иран, еще что-то. То есть через вопрос уже читалось: сотрудничество с вами нам неинтересно, нам интересно другое – как вы относитесь к этим странам.

Григорий Азаренок:
И как вас оторвать от этих стран.

Петр Петровский:
И через призму отношения к этим странам мы будем уже думать, что с вами делать.

# Григорий Азаренок # Петр Петровский # Александр Лукашенко # Международная политика

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