Петровский об интервью Лукашенко журналу Time: читалось – сотрудничество с Беларусью нам неинтересно

Петр Петровский, политолог:

Это любопытный момент. Казалось бы, американское средство массовой информации, наверное, здесь надо сделать акцент на американо-белорусских отношениях: как их улучшить, какие проблемы существуют, что надо сделать. А Саймон Шустер сделал, к сожалению, акцент на других отношениях Беларуси. Он продемонстрировал, что американо-белорусские отношения особо не интересуют истеблишмент Демпартии США.

Григорий Азаренок, СТВ:

Их белорусско-российские больше интересуют.

Петр Петровский:

Ну, белорусско-российские, белорусско-китайские отношения интересуют, Беларусь-Иран, еще что-то. То есть через вопрос уже читалось: сотрудничество с вами нам неинтересно, нам интересно другое – как вы относитесь к этим странам.

Григорий Азаренок:

И как вас оторвать от этих стран.

Петр Петровский:

И через призму отношения к этим странам мы будем уже думать, что с вами делать.