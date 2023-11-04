Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ
Обновленный национальный павильон Беларуси на ВДНХ в Москве 4 ноября принял первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их встретили уникальные экспонаты.
Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия».
Это частичка хорошо известной в нашей стране выставки «Беларусь интеллектуальная», космические, авиатехнические, научные разработки, воплощенные проекты белорусской промышленности – от моделей до реальных машин. Есть и миниатюрная копия здания Национальной библиотеки. Этот «алмаз знаний» сделан из горной породы, добытой в Солигорске. Как поделились первые посетители экспозиции, они теперь еще больше знают о Беларуси и ее, прежде всего, производственном потенциале.
Сергей Володарский, посетитель выставки:
Белорусская промышленность, я смотрю, развивается.
Гузель Мурашкина, посетитель выставки:
Посмотрите, как у вас промышленность: беспилотники, вертолетики какие шикарные, а двигатель! Характеристики действительно реальные?
Павильоны, в которых можно приобрести белорусскую продукцию, остались. На полках только лучшие товары от наших производителей. Наибольшей популярностью пользуется кондитерский отдел.
Мы, когда посещаем ВДНХ, мы посещаем павильон Беларуси. Нам очень нравятся те товары, которые здесь представлены. Сейчас выбираем маме что-нибудь в подарочек. Наверное, это все-таки будет зефир или мармелад.
Попробовала все – прекрасное качество.
Примечательно, что белорусский павильон обновили как раз ко Дню народного единства, который отмечают в России. Этому и посвятили масштабную выставку, достойное место на которой отведено Беларуси. На ВДНХ еще в 1937 году появилось деревянное здание, где демонстрировали все самое передовое, сделанное тогда еще в БССР. Нынешний корпус – это проект, реализованный в 1954 году. После распада союза здание не сразу отдали Беларуси. И последние 15 лет оно снова наше. Именно по поручению Президента павильон пережил небывалую реновацию.