Прямой эфир

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ

04 ноября 2023 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обновленный национальный павильон Беларуси на ВДНХ в Москве 4 ноября принял первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их встретили уникальные экспонаты.

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия».

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-1

Это частичка хорошо известной в нашей стране выставки «Беларусь интеллектуальная», космические, авиатехнические, научные разработки, воплощенные проекты белорусской промышленности – от моделей до реальных машин. Есть и миниатюрная копия здания Национальной библиотеки. Этот «алмаз знаний» сделан из горной породы, добытой в Солигорске. Как поделились первые посетители экспозиции, они теперь еще больше знают о Беларуси и ее, прежде всего, производственном потенциале.

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-4

Сергей Володарский, посетитель выставки:
Белорусская промышленность, я смотрю, развивается.

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-7

Гузель Мурашкина, посетитель выставки:
Посмотрите, как у вас промышленность: беспилотники, вертолетики какие шикарные, а двигатель! Характеристики действительно реальные?

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-10

Павильоны, в которых можно приобрести белорусскую продукцию, остались. На полках только лучшие товары от наших производителей. Наибольшей популярностью пользуется кондитерский отдел.

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-13

Мы, когда посещаем ВДНХ, мы посещаем павильон Беларуси. Нам очень нравятся те товары, которые здесь представлены. Сейчас выбираем маме что-нибудь в подарочек. Наверное, это все-таки будет зефир или мармелад.

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-16

Попробовала все – прекрасное качество.

Попробовала всё – собрали комментарии посетителей обновлённого павильона Беларуси на ВДНХ-19

Примечательно, что белорусский павильон обновили как раз ко Дню народного единства, который отмечают в России. Этому и посвятили масштабную выставку, достойное место на которой отведено Беларуси. На ВДНХ еще в 1937 году появилось деревянное здание, где демонстрировали все самое передовое, сделанное тогда еще в БССР. Нынешний корпус – это проект, реализованный в 1954 году. После распада союза здание не сразу отдали Беларуси. И последние 15 лет оно снова наше. Именно по поручению Президента павильон пережил небывалую реновацию.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19 групп приняли участие в международном форуме добровольческих спасательных отрядов
04 ноября 2023 17:04

19 групп приняли участие в международном форуме добровольческих спасательных отрядов

Азарёнок: я хочу в ту страну, где уже пятое поколение не воюет, где нельзя кинуть людей, если это диктует рынок
04 ноября 2023 16:57

Азарёнок: я хочу в ту страну, где уже пятое поколение не воюет, где нельзя кинуть людей, если это диктует рынок

Иван Кубраков: «Где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН»
04 ноября 2023 16:52

Иван Кубраков: «Где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН»