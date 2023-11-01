Президент отреагировал молниеносно: дом в Лошице достроят на выгодных для дольщиков условиях

Новости Беларуси. Квартирный вопрос встал ребром для дольщиков строящегося дома в Лошице-7. Порядка 400 семей вложились в строительство многоэтажки, но вместе с приближением сроков сдачи получили дополнительное соглашение. Их оповестили о подорожании объекта: на 17 % квартиры и на 11 % – машиноместа в подземном паркинге. Сумма неподъемная, люди обратились в Мингорисполком за разъяснениями. Но в отчаянии решили перестраховаться и через соцсети попросили помочь уже Президента. Глава государства услышал. Подробности этой истории собрала Полина Королева.

Семья Вероники Черняк многодетная: воспитывают троих детей, живут в арендном жилье. Схожая ситуация и у Дарьи Трубчаниновой: тоже трое детей и съемная квартира. Воспользовавшись поддержкой государства, семьи вложились в строительство собственного жилья.

Вероника Черняк:

Мы стояли на очередь, сначала я самостоятельно стояла, по-моему, с 2008 года на улучшение жилищных условий. Потом, когда наша семья стала многодетной, мы перевелись на очередь нуждающихся многодетных соответственно. Вероника и Дарья не единственные, кто вложился в стройку в Лошице-7. Дольщиков более 400. Из них порядка трех сотен семей – это многодетные, с детьми-инвалидами и те, кто долго стоял на очереди за улучшением жилищных условий.

Полина Королева, политический обозреватель:

Дом здорово меняет представление о том, как вообще выглядит жилье для нуждающихся. Мы привыкли, что чаще это простые «столбики». Но здесь проектировщики поиграли не только с формой здания (оно в виде подковы), но и с количеством этажей, они разного уровня – 10,16. И самый высокий блок – 17. Этот дом часть квартала, который включает пять многоэтажек. Сейчас строят три из них. Но интересует нас дом № 2. Внутри не только стандартные квартиры-студии, двушки и трешки, но двухуровневые пятикомнатные апартаменты на 120 метров. Также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, который разместят прямо во дворе, он рассчитан на 165 автомобилей. Со временем кровля паркинга превратится в детскую площадку. Но это со временем. Сегодня же дом № 2 стал центром неприятной истории. Однако со счастливым концом.

Строить второй дом начали весной 2021-го. Обещали сдать в декабре этого года. Но прежде чем вручить ключи, дольщикам вручили допсоглашение. Согласно которому цена за квадрат менялась не в их сторону. По итогу перерасчета в среднем плюс 25 тысяч за квартиру и 11 тысяч за машиноместо (то самое, в подземном паркинге, на момент заключения договора оно было обязательным).

Вероника Черняк:

За машиноместо мы платили своими личными деньгами. Оно не субсидируется государством. Кто-то брал кредиты, кто-то – из своих средств. 15 тысяч белорусских рублей стоит наш паркинг. Мы его выплатили, в январе прошлого года он должен был сдаться. Не сдался до сих пор. Было подписано допсоглашение, по результатам которого машиноместо должно было сдаться 5 сентября. Но до сих пор ничего не поменялось. Но как вообще вышло, что ценник вырос и почему предупредили так поздно – этим вопросом задавались дольщики. Дело в том, что в начале строительства УКС Ленинского района выступал в роли заказчика. После реорганизации предприятий, он сменился на УКС Мингорисполкома. Там сверили документацию и нашли недочеты.

Анжела Бобарико, директор УКС Мингорисполкома:

В процессе строительства возник ряд вопросов по проектной документации, приведении в соответствие с действующими нормами – это 2023 год уже. Поэтому были внесены изменения в ПСД, проведена корректировка проектно-сметной документации, но, естественно, получилось увеличение стоимости объекта. Дольщикам была предъявлена расчетная стоимость квадратного метра, мы выставляем оплату по фактически выполненным работам. И в настоящее время то, что выполнено, дольщикам и предъявлено к оплате. Те работы, которые не прошли экспертизу, оплате не подлежат. Поэтому для оплаты данных работ необходимо проведение повторной экспертизы. За разъяснениями дольщики обращались в Мингорисполком. Там проводили встречи, объясняли сложившуюся ситуацию. Но, вероятно, было сделано недостаточно: раз люди не поняли, почему должны переплачивать. А ведь тему о том, что с населением надо разговаривать и слышать, поднимали неоднократно, в том числе в кабинете главы государства. Пожалуй, все назначенцы местной вертикали знакомы с этим напутствием Александра Лукашенко.

Анжела Бобарико:

Мы разговаривали с дольщиками, встречались, объясняли. На что они написали коллективное обращение, и на этой неделе ответ мы отправим. В настоящее время будем работать с каждым жильцом в отдельности по подписанию нового допсоглашения. Ответа на коллективное обращение дольщики решили не ждать. Их можно понять: сроки поджимают, выставленная сумма немаленькая, из кошелька не достанешь (и напомним, что квартиры строили уже с учетом господдержки и субсидий). Потому люди решили рискнуть – в соцсетях обратились лично к главе государства.

Уважаемый Александр Григорьевич! Мы дольщики строящегося дома № 2 в микрорайоне Лошица-7. Нас более 400 семей. Около 300 из них – это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся, стоящие много лет на очереди на улучшение жилищных условий. Просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Вероятно, никто не ожидал, что реакция будет так скоро. Президент уже поручил председателю Мингорисполкома сделать все работы именно согласно договору. Дом будет построен на выгодных для людей условиях.