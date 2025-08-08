«Керамину» – 75. Рассказываем о достижениях промышленного флагмана Беларуси

Созданный в послевоенные годы, тогда еще кирпичный завод был призван решить вопрос нехватки стройматериалов в возрождающемся Минске. В первые же четыре месяца выпустили почти 1 миллион единиц изделий. А уже через 10 лет открыли линию по выпуску керамической плитки. Не сбавляют темпы и сегодня. Стараются всегда быть в технологическом тренде и повышают объемы готовой продукции.

В 1944-м, послевоенный Минск. Город разрушен почти до основания. Едва уцелели лишь 80 зданий. Но белорусы твердо решили восстановить столицу. Разворачивается масштабная стройка. Городу как воздух необходимы стройматериалы.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В августе 1950 года открывается Минский кирпичный завод № 10. Уже к концу года выпустят первые 940 тысяч штук кирпича. Кстати, первый образец хранится здесь, в музее. Если присмотреться, даже сохранились отпечатки пальцев мастеров.

Уже через 10 лет здесь открывается новое производство керамической плитки. Ну а дальше – больше. До современного предприятия за десятилетия завод набрал мощь, внедрены новые технологии, освоены новые виды продукции.

Завод развивался буквально на его глазах. Экскурсию по современным цехам предлагает провести промышленный старожил. Александр Петрович 30 лет на предприятии.