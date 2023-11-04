Шпаковский: история запомнит тех, кто принял страну без атомной электростанции, а оставил с ней

Григорий Азаренок, СТВ: Лукашенко всегда настаивал, что Беларусь должна быть ядерной державой в плане мирного атома и даже в плане тактического ядерного оружия. Именно Президент настаивал, что мы должны осваивать космос! Именно это все всегда были инициативы Президента. Если бы в свое время в 1990-е или во время цветных революций пришли бы другие силы, ориентированные на Запад, ориентированные националистически, мы бы сидели, занимались мовазнаўствам, копались бы в кореньях, может, красивые вышиванки, но ни о каком космосе даже не мечтали бы.

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Знаете, оппоненты белорусского лидера умышленно, может быть, сводят его образ исключительно к крестьянскому происхождению и опыту работы в сфере сельского хозяйства. Безусловно, это важные составляющие в жизни нашего Президента. Вместе с тем совершенно очевидно, что Лукашенко корнями человек из великой советской эпохи, которая в числе прочего имела и величайшие достижения в науке и технике. Отсюда стремление приобщить Беларуси и к атомной энергетике, и к космонавтике, и к другим глобальным проектам, которые были реализованы в годы правления белорусского Президента. Повторюсь: история всех расставит на свои места, история запомнит тех, кто принял страну без атомной электростанции и оставил страну с ней. И тех, кто попытался бездумно, инфантильно разжечь пожар в собственном доме и, в общем-то, разрушить все, что до этого столь умело, скажем по-белорусски, рупліва делалось предшественниками.

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