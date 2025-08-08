В Минске появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса в 2025-м

Активно возводят в столице и спортивные объекты. В 2025 году появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса. Так, скоро заработает физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице. Он разместится на улице Янки Лучины. В нем будут три бассейна – один для взрослых и два для детей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А любителей легкого пара ожидают две русские бани, финская сауна и хамам. Еще один ФОК строится в микрорайоне Каменная Горка на пересечении улиц Казимировской и Неманской. Здесь завершаются штукатурные работы, прокладываются инженерные сети, начинается благоустройство территории. В ближайшее время планируется приступить к укладке асфальта и монтажу вентилируемого фасада.

Андрей Семащук, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Две чаши бассейна, которые внутри, уже монолитом залиты, завершаются подготовительные работы и будут переданы 20 августа под облицовку данных чаш. Оборудование по объекту тоже в процессе закупок, которое уже поставлено на объект. Больших вопросов по поставке данного оборудования по объекту не будет.

Кроме того, строятся два современных ФОК для высших учебных заведений – БГУ и БГТУ. Они будут оснащены современной инфраструктурой. Спорткомплексы смогут посещать не только студенты вузов, но все жители столицы.