Азарёнок: я хочу в ту страну, где уже пятое поколение не воюет, где нельзя кинуть людей, если это диктует рынок

Беларусь многие называют последним островком СССР. И все чаще с восхищением и ностальгией. 7 ноября – государственный праздник, и традиционно открываются социальные объекты. О белорусской мечте и справедливости.
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И я хочу в ту страну. Хоть и не видел я уже СССР. Так, в книжках читал. И знаю я все про вранье и приписки на партсобраниях, про криводушие, про унизительные очереди и анекдоты. И туалетная бумага была не такая яркая и цветная.
Всеволод Непогодин, писатель (Украина):
У вас два телеканала, черно-белый телевизор, Игорь Кириллов, газета «Известия» со статьями Александра Бовина, она же вместо туалетной бумаги, которой нет. Из еды у вас трехлитровые банки березового сока, пирамидка кефирчика, консервы «Сайра». Танков они много наделали. Танки дадут и пыжиковые шапки.
Григорий Азаренок:
Вся трагедия великой империи была в том, что не было туалетной бумаги. Это было невозможно пережить. Дефицит туалетной бумаги – это мировоззренческий крах человечества. Но знаете, без русского креста, когда умирали по миллиону в год, без сотен тысяч наркоманов и проституток, без гражданской войны в Таджикистане, без гражданской войны в Украине, без той, которая идет сейчас, без разрушения международного права… Знаете, без этого всего было спокойней, хоть и без туалетной бумаги. Но я подарю вам три рулона.
Григорий Азаренок:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Я расскажу, в какую страну я хочу. Я хочу в ту страну, где на чиновника, на бюрократа, на капиталиста, на рыночек есть узда. Где нельзя кинуть людей, даже если это диктуют свободные силы экономики. Где на них есть другая сила. Сила Вождя, Президента. И радость детей мне выше хоть миллиардной прибыли трестов. Радость, которую дарит лидер.
Лукашенко: «Это становится у наших людей такой нормой: а давайте закинем, впишем, Президент решит». Подробнее.
Григорий Азаренок:
Я хочу в ту страну, где военный, служивый, государев человек на вершине социальной пирамиды. У него ничего нет своего – все казенное. У него есть Родина, и он ей служит. Служит, потому что так надо, потому что смотрит на поле и дубраву и говорит в сердце своем: я не позволю все это топтать тем, кто это не любит. И быстрее бьется его сердце, и он берет оружие, и говорит: веди в атаку, князь. И где министр ползет, бежит, дерется рядом с простым омоновцем.
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