Азарёнок: я хочу в ту страну, где уже пятое поколение не воюет, где нельзя кинуть людей, если это диктует рынок

Беларусь многие называют последним островком СССР. И все чаще с восхищением и ностальгией. 7 ноября – государственный праздник, и традиционно открываются социальные объекты. О белорусской мечте и справедливости. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

И я хочу в ту страну. Хоть и не видел я уже СССР. Так, в книжках читал. И знаю я все про вранье и приписки на партсобраниях, про криводушие, про унизительные очереди и анекдоты. И туалетная бумага была не такая яркая и цветная.

Всеволод Непогодин, писатель (Украина):

У вас два телеканала, черно-белый телевизор, Игорь Кириллов, газета «Известия» со статьями Александра Бовина, она же вместо туалетной бумаги, которой нет. Из еды у вас трехлитровые банки березового сока, пирамидка кефирчика, консервы «Сайра». Танков они много наделали. Танки дадут и пыжиковые шапки. Григорий Азаренок:

Вся трагедия великой империи была в том, что не было туалетной бумаги. Это было невозможно пережить. Дефицит туалетной бумаги – это мировоззренческий крах человечества. Но знаете, без русского креста, когда умирали по миллиону в год, без сотен тысяч наркоманов и проституток, без гражданской войны в Таджикистане, без гражданской войны в Украине, без той, которая идет сейчас, без разрушения международного права… Знаете, без этого всего было спокойней, хоть и без туалетной бумаги. Но я подарю вам три рулона.