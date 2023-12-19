Азарёнок: ЕС – это боль, смерть, убийство наших людей. Это глобальная трагедия

Григорий Азаренок, СТВ:

Купились на демократию, на вот эти все бредовые лозунги, на новый мир. На то, что нам там будет место. И сейчас гнида выступает на пресс-конференции. Сказал, что подпишет указ мобилизации до 25 лет. Это, что называется, продали первородство за чечевичную похлебку. Купились на все эти западные посылы. Теперь пришло время подыхать. И не случайно объявил он об этом на фоне... У него там меняется прапор. Вот знак Евросоюза. Евросоюз – это боль, смерть, это убийство наших людей. Это глобальная трагедия. Вот такая ситуация.

Алексей Дзермант, политолог:

К сожалению, вот эти все звездочки, этот флаг, эта символика Евросоюза, сколько бы они ни пытались у нас здесь продвигать все это: совали эту символику на любую табличку, где чуть-чуть помогали. Пытались эту пропаганду продвигать. А сейчас мы видим, что реально за это символикой. Сидит Зеленский, как Мефистофель. А на самом деле там не звезды ЕС, а там адское пламя крутится. И те люди, которых оно будет сжигать и пожирать в этой войне. И ответственен за это не только этот мелкий бес, но и бесы, демоны покрупнее, которые сидят в Брюсселе, в Вашингтоне и которые говорят ему: давай, больше убивай славян, больше умерщвляй душ вот этой отвратительной идеологией.

Григорий Азаренок:

Мне понравилось. Сегодня Прилепин сказал: что бы вы спросили у Зеленского? Он ответил: ты в Бога веришь вообще? Вот мне кажется, это самый четкий вопрос. Потому что так ненавидеть свой народ, так его не любить, так его презирать, так глумиться над ним, чтобы этой магией, гипнозом сводить с ума и кидать на эту бойню. И так ненавидеть. Эти военкомы, они скручивают уже, и люди кричат: у моего ребенка рак. И кидать их на эту бойню. Умирают под Авдеевкой. А во втором, третьем эшелонах стоят какие-то поляки, натовцы. Они как заградотряд отстреливают и говорят: Go, go! Вперед, умирать.

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