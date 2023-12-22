Шпаковский о задаче Президента по интеграции «Вагнер» в РБ: сегодня вопросы безопасности первостепенны

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко и работу КГБ против беглых. В гостях советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я хочу напомнить, что сейчас особенно великие все и так далее. Батька говорил, что это сейчас все там: мочить Пригожина, мочить «Вагнер» и так далее. Я к чему? 24 июня действовал Лукашенко, 24 июня действовал Путин. И этот союз показал свою силу. Как бы кто ни говорил. А многие знiклi, у многих интернета не было. Многие покупали за 300 тысяч рублей билеты в Ереван. Я просто напоминаю. Я почему выбрал два фундаментальных момента: ядерное оружие и ситуация 24 июня? Это показало стратегические, важнейшие, мощнейшие основания нашего союза.



Николай Николаевич Карпенков в наших внутренних войсках создал 8 подразделений спецназа. Это блестящий год! Он был объявлен как год создания подразделений специального назначения. И как Николай Николаевич сам говорил: Божий подарок. Эти подразделения – частные военные компании. Это боевое братство сложилось. И сейчас они говорят, что мы не просто вас обучаем, мы встанем в первых рядах, если кто на вас попрет.