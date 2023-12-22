Шпаковский о задаче Президента по интеграции «Вагнер» в РБ: сегодня вопросы безопасности первостепенны

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко и работу КГБ против беглых. В гостях советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я хочу напомнить, что сейчас особенно великие все и так далее. Батька говорил, что это сейчас все там: мочить Пригожина, мочить «Вагнер» и так далее. Я к чему? 24 июня действовал Лукашенко, 24 июня действовал Путин. И этот союз показал свою силу. Как бы кто ни говорил. А многие знiклi, у многих интернета не было. Многие покупали за 300 тысяч рублей билеты в Ереван. Я просто напоминаю. Я почему выбрал два фундаментальных момента: ядерное оружие и ситуация 24 июня? Это показало стратегические, важнейшие, мощнейшие основания нашего союза.
Николай Николаевич Карпенков в наших внутренних войсках создал 8 подразделений спецназа. Это блестящий год! Он был объявлен как год создания подразделений специального назначения. И как Николай Николаевич сам говорил: Божий подарок. Эти подразделения – частные военные компании. Это боевое братство сложилось. И сейчас они говорят, что мы не просто вас обучаем, мы встанем в первых рядах, если кто на вас попрет.
Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Каждое время рождает своих героев. Сейчас очень востребована силовая компонента. Почему? Потому что наблюдаем беспрецедентный кризис международной архитектуры безопасности. Те, кто взял на себя функцию глобального жандарма, заодно судьи, прокурора, адвоката, совершенно очевидно потеряли бразды правления. Они, наверное, и не собирались поддерживать этот порядок. Потому что правил, которые якобы существуют, кроме как в Вашингтоне, наверное, никто не видел. Но вот эта ситуация, пугающая, конечно, вынуждает нас на первый план выводить вопросы безопасности. И офицерская каста в русском народе, и вообще само понятие «служение» всегда было важным. И в такие переломные моменты особенно важно. Поэтому тот факт, что у нас появился «Вагнер»... И нас же тоже запугивали, я имею в виду белорусскую сторону. Тем, что у вас расквартирована иностранная военная организация, там все люди с боевым опытом. А вдруг они решат этот опыт применить против вас? Президент абсолютно верно поставил задачи интегрировать «Вагнер» в систему национальной безопасности Республики Беларусь.
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