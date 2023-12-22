Воскресенский: стравив Россию и Украину, Запад выиграл тактически, но не стратегически

Григорий Азаренок, СТВ: Я даже помню, Лукашенко говорил перед контрнаступом так называемым, еще весной, когда все были в эйфории, готовились: вот, мы сейчас дадим миллион танков, два миллиона гаубиц, три миллиона автоматов и семь миллионов подгузников – все отдадим. Идите, пожалуйста, украинцы, перамога, до Крыма! Батька говорил: вы больные на голову люди, одумайтесь, что вы творите, не будет ничего. Россию победить невозможно! Это, во-первых, ядерная держава. А во-вторых, Россия раскрутит военно-промышленный комплекс и уже ни с кем разговаривать не будет. Батька был не прав? Пожалуйста. Не захотели тогда слушать – послушайте теперь, как говорит Владимир Владимирович.

Юрий Воскресенский:

Да, это очень большая беда. И правильно Владимир Владимирович на одном из последних публичных выступлений сказал, что Запад нас переиграл, стравив с Украиной. Но он переиграл тактически, не стратегически. Они подумали, что это все, это конец России. Но на самом деле все только начинается. Россия имеет уникальное свойство. Вот казалось бы, когда все – лучшие армии мира идут, Наполеона, Гитлера.

Григорий Азаренок:

Сейчас 55 стран коалиция!

Юрий Воскресенский:

Казалось бы, отстала по каким-то моментам технологически Россия от них… И сейчас эта коалиция, «Рамштайн», как они себя называют, по имени рок-группы или базы. И казалось бы все, они уже свечку поставили за упокой. А это не за упокой, это за здравие. Россия вновь возродилась!

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