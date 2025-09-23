Лукашенко поручил сформировать в Нацбанке группу, анализирующую ситуацию в экономике

Александр Лукашенко поручил сформировать в Нацбанке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике. Это будет еще одним альтернативным центром аналитики экономической ситуации в стране во главе с Романом Головченко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу, чтобы вы знали, чтобы не было тут никакой ревности. Я попросил бывшего премьера (бывших же не бывает) – молодой человек, образованный, опытный, чтобы он создал группу у себя в Национальном банке. А такие люди есть в Национальном банке – умные, грамотные, знающие экономику. Поэтому без всяких обид. Я Головченко попросил: сформируй мне такую группу в Национальном банке, ты ее руководитель и объективно мне должен анализировать и докладывать. Потому что мое впечатление – это одно. А то – специалисты. Это, конечно, не закрытая будет информация. Премьер должен ее видеть и будет видеть.

Среди приоритетных направлений – развитие экспорта услуг. Кстати, будущее туристической отрасли недавно обсудили на совещании во Дворце Независимости, а наш ПВТ является флагманом цифровых решений в регионе. Сегодня не обошли вниманием и развитие АПК. По мнению экспертов, есть виды на рекордный урожай зерновых и хороший – картофеля. А вот яблок в стране будет на 60 % меньше прошлогодних запасов. Фермеры несут убытки, поэтому в правительстве готовы поддержать их приемлемым кредитом на выгодных условиях.