Откроется глобальный рынок, появится право голоса. Как на Беларусь повлияет членство в ШОС?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мы не по ускоренной программе, во-первых, мы находимся, по-моему, с 2007 года, если я не ошибаюсь, в качестве наблюдателей. И это абсолютно правильно. Наблюдатель принимает участие полностью по уставу в работе. Он не принимает участие только при голосовании. А почему нам нужно становиться членом? Если, предположим, для нас выгоден какой-то, так сказать, коридор, значит, кому-то более выгоден другой коридор. И решается вопрос об инвестициях – мы проголосуем за то, что выгоднее нам. Понимаете, одно дело – признавать, что выгодно то и другое. А другое дело, отстаивать свои интересы. Поэтому все правильно мы делаем. Не забывайте, что громадный рынок открывается. И когда говорилось о том, что мы как бы находимся в Европе, а это все-таки шанхайская группировка, и она зарождалась…

Здесь еще раньше можно заглянуть: ее корни растут из сотрудничества на тот момент Советского Союза и Китая в 1960-х годах, когда урегулировались вот эти приграничные вопросы. Оттуда растут ноги у этой группировки. Но сейчас, несмотря на то, что мы находимся далеко, смотрите, как далеко находится Бразилия, и тоже стоит вопрос о том, почему бы Бразилии не войти в шанхайскую группировку. Поэтому мир меняется, конфигурация меняется. Чем нам выгодно? Рынок. Вы понимаете, какой рынок мы получаем? Ведь Россия, конечно, преследует свои цели – энергетика, прежде всего, поставки газа. И все это нужно странам, которые начинают быстро расти, быстро развиваться. Но нам необходимо, как бы у нас финишное производство. Мы производим комбайны, тракторы, МАЗы, БелАЗы, то, в чем может нуждаться этот регион.

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