Польша откроет границу с Беларусью – Туск

В ночь на 25 сентября Польша вновь откроет пограничные переходы с Беларусью. Об этом объявил премьер-министр Дональд Туск, уточнив, что распоряжение будет подписано министром внутренних дел, пишет ТАСС.

Они оставались закрытыми с 12 сентября в связи с военными учениями «Запад 2025».

Ранее были приостановлены пассажирские и грузовые перевозки через Тересполь, Кукурыки и ряд железнодорожных переходов. Решение о перекрытии границы было связано с вопросами обеспечения безопасности, и его отмена стала возможной после оценки ситуации.

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