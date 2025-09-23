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Польша откроет границу с Беларусью – Туск

23 сентября 2025 13:43
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Польша откроет границу с Беларусью – Туск-0

В ночь на 25 сентября Польша вновь откроет пограничные переходы с Беларусью. Об этом объявил премьер-министр Дональд Туск, уточнив, что распоряжение будет подписано министром внутренних дел, пишет ТАСС.

Они оставались закрытыми с 12 сентября в связи с военными учениями «Запад 2025». 

Ранее были приостановлены пассажирские и грузовые перевозки через Тересполь, Кукурыки и ряд железнодорожных переходов. Решение о перекрытии границы было связано с вопросами обеспечения безопасности, и его отмена стала возможной после оценки ситуации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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