«Это скорее такая статусность». Зачем Беларуси ШОС, когда есть ЕврАзЭС?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу» 12 сентября в 18.30 в прямом эфире на СТВ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, Китай у нас и так большой экономический партнер, мы продаем в Россию тоже. Казахстан и Кыргызстан являются нашими соседями по ЕврАзЭС. Таджикистан – страна, с которой мы торгуем со времен Советского Союза. Индия – тоже страна, в которую, например, те же самые калийные удобрения поступают. В чем тогда плюс ШОС, если мы и так с этими странами имеем, может, не льготные, но какие-то привилегированные отношения?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Во-первых, вы не забывайте, на сегодня вопрос еще так не стоит, ведь любая интеграционная группировка проходит определенные этапы. Самым первым этапом являются преференциальные зоны по какому-то продукту, следующий – зоны свободной торговли. На сегодня пока этого еще нет, то есть это группировка зарождающаяся. Но представьте себе, снимаются все границы, и товар свободно перемещается без границ. Вот то, что примерно в Союзном государстве у нас. Разве это плохо? Первое: затраты, логистика (уже к этому времени, может, логистика отстроится), это совершенно другие затраты.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вы знаете, я вот стою, слушаю коллег, слушаю комментатора и думаю: выступить в роли провокатора или нет? Вопрос какой я думал задать: а зачем нам вообще ШОС? У нас двустороннее сотрудничество со всеми членами. Мы, да, находимся на Евразийском континенте. Я тоже зашел в «Википедию» – это для нас сейчас ресурс безапелляционный. И там даны две формулировки, что такое евразийское пространство. Американцы, Госдеп, говорит, что это постсоветские страны. Но тогда можно договориться, что Литва, Латвия – тоже евразийские. Я думаю, что они с этим не согласятся. Но даже Беларусь, Украина относятся туда по этой формулировке. И вот вопрос, кстати, тоже задавался. Именно Арабские Эмираты хотели по упрощенной процедуре, а не Беларусь. Более того, им не отказали. Этот вопрос будет рассматриваться на этом саммите ШОС. Теперь по поводу все-таки вашего вопроса. Вообще, сам ШОС – это не блок, не блоковая организация. Это организация содействия многопрофильного сотрудничества. Кирилл Казаков:

Это же не интеграционное объединение?

Георгий Гриц:

Совершенно верно. Более того, там экономических институтов, каких-то инструментов по большому счету нет. Там есть совет делового сотрудничества, который поговорить, там есть межбанковский совет членов-учредителей, которые тоже как бы поговорить. И нет преференций. Они льготные ресурсы дают те, которые коммерческие. Более того, там можно реализовать инвестиционные проекты в рамках двусторонних отношений между отдельными учредителями, включая страны наблюдатели и вообще сторонние.