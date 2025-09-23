73 млн рублей выделили из госбюджета для оздоровления детей в Беларуси летом 2025 года

Почти 400 тысяч детей отдохнули летом 2025 года в лагерях и санаториях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это из бюджета выделили рекордные 73 миллиона рублей.

Средства направили на ремонт оздоровительных учреждений, закупку современного оборудования и предоставление льготных путевок. Особое внимание уделили загородному отдыху: в таких комплексах за лето оздоровились почти 140 тысяч детей – на 12 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Повышенное внимание, как и предыдущий год, уделяется оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. В этом году 11 900 детей-сирот было обеспечено оздоровлением. И 6 700 детей с инвалидностью.

Повышенное внимание уделялось безопасности летом текущего года, был организован профилактический мониторинг деятельности лагерей. И в целом хотел бы подчеркнуть, что на сегодня, можно сказать, все желающие дети были обеспечены качественным, доступным отдыхом.